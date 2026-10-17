۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰

خانه صنایع‌دستی باباعباس با حضور معاون صنایع‌دستی کشور در کرمان افتتاح شد

خانه صنایع‌دستی باباعباس با حضور معاون صنایع‌دستی کشور در کرمان افتتاح شد

خانه صنایع‌دستی باباعباس کرمان با هدف فضایی برای تقویت حضور هنرهای سنتی در زندگی شهری، معرفی ظرفیت‌های هنرمندان و توسعه بازار صنایع‌دستی استان، با حضور معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان افتتاح شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین افتتاح خانه صنایع‌دستی باباعباس کرمان، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ با حضور برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محسن فتحی رئیس فراکسیون گردشگری و نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، مجتبی شکری سرپرست صندوق توسعه و احیا وزارت میراث‌فرهنگی و سید موید موسوی‌نژاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان برگزار شد.

 فعال‌شدن خانه‌های صنایع‌دستی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری کرمان و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان است، این مراکز با فراهم‌کردن امکان عرضه آثار و آشنایی با شیوه‌های تولید، به دیده‌شدن هنرهای بومی و انتقال مهارت‌های سنتی به نسل‌ آینده کمک می‌کنند.

 توسعه فضاهای عرضه صنایع‌دستی می‌تواند دسترسی هنرمندان به بازار را بهبود بخشد، فرصت‌های فروش را افزایش دهد و به تقویت اشتغال و کسب‌وکارهای محلی منجر شود، از سوی دیگر خانه‌های صنایع‌دستی ظرفیت تبدیل‌شدن به بخشی از مسیرهای گردشگری شهری را دارند.

بازدید از این مراکز، آشنایی با فنون ساخت آثار و شناخت پیشینه هنرهای محلی، تجربه گردشگران از کرمان را غنی‌تر می‌کند و زمینه پیوند صنایع‌دستی با دیگر بخش‌های گردشگریرا فراهم می‌سازد.

 افتتاح خانه صنایع‌دستی باباعباس را می‌توان گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های معرفی و عرضه هنرهای سنتی استان دانست، اقدامی که تداوم اثربخشی آن به برنامه‌ریزی برای فعالیت مستمر مجموعه، حمایت از هنرمندان و ایجاد ارتباط پایدار با بازار و فعالان گردشگری وابسته است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072502582
محمد شجاعی
دبیر مهدی ارجمند

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