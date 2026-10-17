به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین افتتاح خانه صنایع‌دستی باباعباس کرمان، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ با حضور برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محسن فتحی رئیس فراکسیون گردشگری و نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، مجتبی شکری سرپرست صندوق توسعه و احیا وزارت میراث‌فرهنگی و سید موید موسوی‌نژاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان برگزار شد.

فعال‌شدن خانه‌های صنایع‌دستی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری کرمان و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان است، این مراکز با فراهم‌کردن امکان عرضه آثار و آشنایی با شیوه‌های تولید، به دیده‌شدن هنرهای بومی و انتقال مهارت‌های سنتی به نسل‌ آینده کمک می‌کنند.

توسعه فضاهای عرضه صنایع‌دستی می‌تواند دسترسی هنرمندان به بازار را بهبود بخشد، فرصت‌های فروش را افزایش دهد و به تقویت اشتغال و کسب‌وکارهای محلی منجر شود، از سوی دیگر خانه‌های صنایع‌دستی ظرفیت تبدیل‌شدن به بخشی از مسیرهای گردشگری شهری را دارند.

بازدید از این مراکز، آشنایی با فنون ساخت آثار و شناخت پیشینه هنرهای محلی، تجربه گردشگران از کرمان را غنی‌تر می‌کند و زمینه پیوند صنایع‌دستی با دیگر بخش‌های گردشگریرا فراهم می‌سازد.

افتتاح خانه صنایع‌دستی باباعباس را می‌توان گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های معرفی و عرضه هنرهای سنتی استان دانست، اقدامی که تداوم اثربخشی آن به برنامه‌ریزی برای فعالیت مستمر مجموعه، حمایت از هنرمندان و ایجاد ارتباط پایدار با بازار و فعالان گردشگری وابسته است.

انتهای پیام/