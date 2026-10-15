به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هوشنگ مهدی روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در همایش «توسعه پایدار ژاورود؛ چالش‌ها، راهکارها و چشم‌انداز آینده» که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، فرماندار شهرستان سنندج، جمعی از مسئولان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و اهالی منطقه در خانقاه مبارک دولاب برگزار شد، اظهار کرد: شاخصه‌های فراوانی نشان می‌دهد که هورامان ذخیره‌گاه فرهنگی کردستان و کردستان نیز ذخیره‌گاه فرهنگی ایران‌زمین است.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان عنوان کرد: ثبت منظر فرهنگی هورامان در فهرست میراث جهانی، فرصتی ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر این سند زنده فرهنگی و شناساندن ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی منطقه در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است.

او با اشاره به جایگاه ژاورود در گستره جغرافیایی و فرهنگی هورامان، بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های این منطقه و بهره‌گیری از آن‌ها در مسیر توسعه پایدار تاکید کرد وافزود: انسجام و همدلی میان مردم، مسئولان و فعالان محلی می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی فرصت‌های موجود، کاهش مشکلات و دستیابی به چشم‌اندازی روشن برای آینده این منطقه باشد.

مهدی شناسایی و تقویت ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری طبیعی و توانمندی‌های فرهنگی را از محورهای مهم توسعه پایدار ژاورود دانست و یادآور شد: بهره‌گیری اصولی از این ظرفیت‌ها، در کنار صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی و توجه به نیازهای جامعه محلی، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک می‌کند.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان همچنین بر اهمیت حفظ و معرفی میراث فرهنگی ژاورود به‌عنوان بخشی از گستره فرهنگی هورامان اشاره کرد و گفت: پاسداشت ارزش‌های فرهنگی و طبیعی منطقه باید هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای توسعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی دنبال شود.

ژاورود، به‌عنوان بخشی از گستره فرهنگی کردستان، از پیشینه‌ای غنی در حوزه عرفان و تصوف، معماری بومی، شعر، موسیقی، ادبیات و فرهنگ شفاهی برخوردار است؛ این میراث ارزشمند در پیوند دیرینه انسان، طبیعت، زبان و آیین‌های بومی شکل گرفته و حفاظت از آن از الزامات دستیابی به توسعه پایدار منطقه به شمار می‌رود.

همایش «توسعه پایدار ژاورود؛ چالش‌ها، راهکارها و چشم‌انداز آینده» با مشارکت پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان، فرمانداری شهرستان سنندج و خانقاه مبارک دولاب و با هدف فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو و هم‌اندیشی میان صاحب‌نظران، دانشگاهیان، مسئولان، فعالان فرهنگی و جامعه محلی برگزار شد.

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