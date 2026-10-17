دستورالعمل کاشت و نگهداری نهال در عرصه و حریم آثار تاریخی ابلاغ شد

به گزارش میراث آریا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، دستورالعمل اجرایی کاشت و داشت نهال در عرصه و حریم بناها، بافت‌ها و مجموعه‌های تاریخی را با هدف صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی، حفظ اصالت آثار و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از کاشت غیراصولی در محوطه‌های تاریخی ابلاغ کرد.

علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی گفت: دستورالعمل یادشده در راستای تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی در زمینه درختکاری و حفاظت از محیط‌زیست و با توجه به مصوبات نشست معاونان میراث‌فرهنگی کشور در شورای مدیران مورخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴، تدوین و برای اجرا به مدیران کل استانی و ستادی ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، با توجه به حساسیت عرصه و حریم آثار تاریخی و ضرورت حفظ اصالت، یکپارچگی و پایداری کالبدی بناها، بافت‌ها و مجموعه‌های تاریخی، کلیه ادارات کل استانی و شهرستان‌ها موظف‌اند ضمن رعایت ضوابط حفاظتی، اقدامات مربوط به کاشت و نگهداری نهال را در چارچوب ضوابط تعیین‌شده اجرا کنند.

در این چارچوب، تشکیل کارگروه‌های تخصصی استانی و شهرستانی با حضور نمایندگان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، واحدهای جنگل‌کاری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و سایر دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است تا مسئولیت برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی عملیات کاشت بر عهده این کارگروه‌ها باشد.

همچنین ترکیب گروه تخصصی باید متناسب با حساسیت محوطه، شامل متخصصان گیاه‌شناسی، منابع طبیعی، مرمت بنا، معماری و حفاظت از منظر تاریخی‌فرهنگی و در محوطه‌های باستان‌شناختی، باستان‌شناسان باشد.

این دستورالعمل با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی و انطباق عملیات کاشت با ضوابط مصوب، چارچوبی برای اجرای اصولی برنامه‌های درختکاری در محدوده آثار تاریخی فراهم می‌کند تا حفاظت از میراث فرهنگی و صیانت از طبیعت در کنار یکدیگر دنبال شود.

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