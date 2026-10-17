۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا اعلام کرد

ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران و بارش پراکنده باران در برخی محورهای آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور برای صبح روز شنبه ۲۵ مهرماه، اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج- تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، آزادراه ساوه- تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و محور شهریار- تهران، محدوده میدان معادن تا شهر قدس، نیمه‌سنگین است. 

بنابر اعلام پلیس، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: در برخی محورهای استان‌ها و آذربایجان غربی نیز بارش پراکنده باران گزارش شده است.

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کد خبر 1405072502587
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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