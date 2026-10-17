به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور برای صبح روز شنبه ۲۵ مهرماه، اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج- تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، آزادراه ساوه- تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و محور شهریار- تهران، محدوده میدان معادن تا شهر قدس، نیمه‌سنگین است.

بنابر اعلام پلیس، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: در برخی محورهای استان‌ها و آذربایجان غربی نیز بارش پراکنده باران گزارش شده است.

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