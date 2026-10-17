به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای تکمیل زنجیره خدمات گردشگری و ارتقای سطح رفاه عمومی در روستاهای هدف گردشگری، روستای تاریخی و پلکانی قلعه‌بالا اکنون به کیوسک بانکی غیرنقدی مجهز شده است تا از این پس دغدغه‌های مالی مسافران و اهالی به حداقل برسد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مدرن در مناطق روستایی پربازدید افزود: با توجه به حجم بالای ورود گردشگران داخلی و خارجی به قلعه‌بالا و مراودات اقتصادی فعالان بوم‌گردی، هنرمندان صنایع‌دستی و صاحبان کسب‌وکارهای محلی، دسترسی سریع و پایدار به خدمات بانکی یکی از نیازهای ضروری این منطقه بود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته این مهم محقق شد.

او تصریح کرد: استقرار این کیوسک بانکی، علاوه بر تسهیل امور مالی اهالی روستا و کاهش هزینه‌ها و سفرهای غیرضروری به شهر، بستر مناسبی را برای خرید آسان‌تر صنایع‌دستی و استفاده بی‌دغدغه گردشگران از خدمات اقامتگاه‌ها فراهم می‌سازد که این امر نقش مستقیمی در پویایی اقتصاد خلاق محلی دارد.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه پایدار روستایی تنها در سایه حفظ بافت تاریخی و معماری اصیل معنا پیدا نمی‌کند، بلکه تقویت هم‌زمان زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی است که ماندگاری گردشگر و رضایتمندی جامعه بومی را تضمین می‌نماید و اداره میراث‌فرهنگی شاهرود نیز با تمام توان در تلاش است تا با جذب اعتبارات و همراهی دستگاه‌های اجرایی، رفاه و توسعه همه‌جانبه را برای نگین گردشگری توران به ارمغان آورد.

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