میراث‌آریا: به دنبال اظهارات ضد ایرانی وزیر امور خارجه آمریکا، علمای اهل‌سنت و سران طوایف استان سیستان و بلوچستان در واکنش به این اظهارات، با اشاره به قدمت تاریخی و تمدنی ایران، تأکید کردند که ایران آغازگر جنگ نبوده و در برابر زورگویی و ستم تسلیم نخواهد شد.

بارانی درازهی یکی از بزرگان اهل سنت سیستان و بلوچستان با ابراز تأسف از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد: بسیار جای تأسف دارد که یک سیاستمدار با ادعای وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، اطلاعات کاملی از کشورها ندارد.

او افزود: ایران کشوری با ۲۵۰۰ سال قدمت تاریخی و تمدنی است که در طول تاریخ به هیچ کشوری حمله نکرده، اما از خود دفاع کرده است؛ تمدنی دیرینه که تمام دنیا به آن اذعان دارند.

سرطایفه بلوچ درزاهی با اشاره به پیشینه تاریخی سیستان و بلوچستان گفت: شهر سوخته سیستان با هفت هزار سال قدمت و سفال زنده کلپورگان در شهرستان سراوان با بیش از هفت هزار سال قدمت، نشان‌دهنده تاریخ و تمدن دیرینه این کشور و استان است.

او با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد: صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه آمریکا بیان می‌کند، مشخص است که از روی غرض‌ورزی و دیدگاهی است که نسبت به انسانیت دارند؛ در واقع می‌خواهند انسانیت و حقوق انسانی را پایمال کنند.

درزاهی خطاب به آمریکا و متحدانش تأکید کرد: با این قلدرمآبی‌ها، هیچ‌کس زیر یوغ و ستم شما نخواهد رفت. شما فرعون زمان هستید و همان‌طور که فرعون در زمان حضرت موسی(ع) در رود نیل غرق شد، ان‌شاءالله سرانجام کار شما نیز همان خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه ایران به هیچ کشوری حمله نکرده و نخواهد کرد، اظهار داشت: ما مسلمان هستیم و دین و آیین ما می‌گوید مسلمان کسی است که انسان‌ها از دست و زبان او در امان باشند.

سرطایفه بلوچ درزاهی ابراز امیدواری کرد که مردم جهان به زورگویی‌ها و قلدرمآبی‌های آمریکا، رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه این کشور پی برده باشند و سران آمریکا در برابر انسانیت و حقوق بشر سر تسلیم فرود آورند و به همه ملت‌ها و کشورهای مستقل جهان احترام بگذارند.

درزاهی با اشاره به سابقه اقدامات نظامی آمریکا در کشورهای مختلف اظهار کرد: جالب اینجاست که خود آمریکا چه میزان قتل و غارت کرده و این موضوع در تاریخ این کشور مشخص است.

او با اشاره به حملات آمریکا به کشورهای مختلف، از جمله استفاده از بمب‌های اتمی در ژاپن و لشکرکشی به افغانستان و عراق، گفت: آمریکا در افغانستان لشکرکشی کرد، اما به نتیجه‌ای نرسید؛ در عراق نیز لشکرکشی کرد و به نتیجه‌ای نرسید و اکنون به‌تدریج کشورهای مختلف به خود آمده‌اند و نیروهای آمریکا را از کشورهایشان خارج می‌کنند.

تعلق نخستین منشور حقوق بشر متعلق به ایران باستان

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت واحد زاهدان نیز در واکنش به اظهارات ضدایرانی وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد: نخستین منشور حقوق بشر که ششصد سال قبل از میلاد مسیح (ع) نگاشته شده، متعلق به ایران باستان است و این موضوع باعث افتخار هر ایرانی است.

مولوی محمدجعفر محبی گفت: شهر سوخته سیستان با سابقه پنج‌هزارساله، در هیچ دوره‌ای دیوار دفاعی نداشته است و طی کاوش‌های باستان‌شناسی انجام‌شده در این منطقه، هیچ سپر جنگی، اسلحه، شمشیر، نیزه، سرنیزه و هیچ وسیله جنگی یافت نشده است.

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل‌سنت واحد زاهدان در پایان افزود: این موضوع بیانگر آن است که مردمان این سرزمین با صلح و امنیت زندگی کرده‌اند و از همین رو، این سرزمین به‌عنوان «پایتخت صلح باستان» لقب گرفته است.

دولت آمریکا هیچ‌گونه اطلاعی از فرهنگ و تمدن ایرانیان ندارد

مدیر مؤسسه علوم اسلامی خاتم‌النبیین(ص) سیستان و بلوچستان هم در واکنش به اظهارات ضدایرانی وزیر امور خارجه آمریکا، با انتقاد از تصویر ارائه‌شده از تاریخ و تمدن ایران، این اظهارات را ناشی از ناآگاهی نسبت به فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی دانست.

مولوی عبدالله نارویی اظهار کرد: صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا را دیدم و شنیدم. او هیچ‌گونه اطلاعی از فرهنگ و تمدن ما ایرانیان نداشته و ندارد و می‌خواهد به جهانیان القا کند که تمدن ایرانی، تمدنی جنگ‌ستیز بوده، به دنبال صلح نبوده و در طول تاریخ، آغازگر جنگ با رومی‌ها، اعراب، مسلمانان و همسایگان بوده است.

او افزود: هیچ مسلمانی در طول تاریخ، آغازگر جنگ نبوده و جنگ بر مسلمانان و کشور ما تحمیل شده است. این جنگ‌ها را یا رومی‌ها تحمیل کردند یا صلیبیونی که امروز به نام دموکراسی می‌خواهند بر جهان حکومت کنند و منابع خدادادی جهان را به چپاول ببرند؛ درحالی‌که هیچ‌گونه اعتقادی به دموکراسی نداشته و ندارند.

مدیر مؤسسه علوم اسلامی خاتم‌النبیین(ص) سیستان و بلوچستان تصریح کرد: فرهنگ اسلامی و ایرانی ما در طول تاریخ توانسته است دیگران را در خود هضم کند و در کنار خود نگه دارد. این اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا از روی نادانی، جهالت و ناآگاهی نسبت به جهان اسلام مطرح می‌شود.

او ادامه داد: آنان به دنبال ایجاد تفرقه میان مقاومت، مسلمانان و کشورهای اسلامی هستند؛ کشورهایی که از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و رفتاری از ظرفیت‌های قدرتمندی برخوردار بوده‌اند و خواهند بود.

مولوی نارویی با اشاره به جایگاه علمی تمدن اسلامی در قرون گذشته گفت: زمانی را به یاد می‌آوریم که کشورهای غربی در قرون وسطی از جایگاه علمی برخوردار نبودند؛ درحالی‌که کشورهای اسلامی، چه در اندلس و چه در ایران بزرگ آن زمان که امپراتوری بزرگ اسلامی بود، بزرگ‌ترین دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و کتابخانه‌ها را داشتند و به دنبال جنگ نبودند، بلکه در مسیر علم و دانش حرکت می‌کردند.

او با اشاره به جنگ‌های مذهبی در اروپا و حمله صلیبیون به بیت‌المقدس اظهار داشت: اگر نگاه کنیم، در انگلستان حدود سی سال جنگ مذهبی میان ارتدوکس، پروتستان و دیگران وجود داشته است. آنان جنگ‌ستیز بودند و حتی به خودشان رحم نکردند.

او افزود: هنگامی که صلیبیون وارد بیت‌المقدس شدند، در یک روز نزدیک به چهل هزار مسلمان را در داخل بیت‌المقدس به شهادت رساندند و کشتند. بنابراین، آنان به دنبال صلح نیستند، بلکه به دنبال قدرت‌نمایی خود هستند.

مدیر مؤسسه علوم اسلامی خاتم‌النبیین(ص) سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: قدرت‌نمایی آنان در این است که ما را دنیای مصرف‌کننده تلقی می‌کنند و می‌خواهند منابع طبیعی ما را به نفع خود مصادره کنند؛ اما کور خوانده‌اند و ان‌شاءالله در این راه موفق نخواهند شد.

مولوی عبدالله نارویی در پایان با اشاره به ماجرای نجات حضرت موسی(ع) از دریا گفت: همان‌گونه که دریا مأمور بود حضرت موسی(ع) را نجات دهد، قطعاً خلیج فارس، خلیج عدن، دریای مدیترانه و اقیانوس هند سرباز اسلام خواهند بود و به‌عنوان یک سرباز در مقابل ناوهایی که وارد این منطقه شده‌اند، عمل خواهند کرد و آن‌ها را نابود خواهند کرد.

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