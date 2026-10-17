به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، آیین افتتاح نخستین خانه خلاق صنایع‌دستی در مجموعه هتل‌های جهانگردی کشور، جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در هتل جهانگردی کرمان برگزار شد.

در این مراسم، برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، مجتبی شکری سرپرست صندوق توسعه و احیا وزارت میراث‌فرهنگی، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان و فریبا عباسی مدیرعامل و نایب رئیس هئیت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی حضور داشتند.

این خانه خلاق با هدف معرفی هنرهای سنتی، حمایت از هنرمندان و ایجاد زمینه ارتباط مستقیم‌تر میان صنایع‌دستی و صنعت هتلداری راه‌اندازی شده است، استقرار چنین فضایی در هتل‌ها، علاوه بر فراهم‌کردن امکان آشنایی گردشگران با هنرهای بومی، می‌تواند به عرضه و فروش محصولات و گسترش و رونق بازار صنایع‌دستی کمک کند، با توجه به تنوع رشته‌های هنری و پیشینه فرهنگی کرمان، راه‌اندازی این مجموعه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان به گردشگران و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در زنجیره خدمات گردشگری است.

افتتاح این خانه خلاق، نخستین تجربه از این نوع در مجموعه هتل‌های جهانگردی کشور به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه توسعه الگوی حضور صنایع‌دستی در فضاهای اقامتی و افزایش تعامل میان هنرمندان و صنعت گردشگری را فراهم کند.

انتهای پیام/