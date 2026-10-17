محمد مهرابی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: استان البرز در حوزه فرهنگ و هنر از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و حضور هنرمندان، فعالان رسانه‌ای، کنشگران فرهنگی و چهره‌های اثرگذار، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی فراهم کرده است؛ با این حال، سطح فعالیت‌های این حوزه هنوز با گستردگی استعدادها و توانمندی‌های موجود تناسب کامل ندارد.

رئیس حوزه هنری البرز، افزود: البرز در مقایسه با سایر استان‌ها از جایگاه مناسب و قابل‌قبولی در عرصه فرهنگ و هنر برخوردار است، اما این جایگاه نباید موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌های استفاده‌نشده شود. به اعتقاد من، کرج و دیگر مناطق استان توانمندی‌هایی دارند که در صورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت هنرمندان، می‌توانند نقش پررنگ‌تری در ارتقای فرهنگ و هنر منطقه ایفا کنند.

او برنامه‌ریزی منسجم و بلندمدت را یکی از مهم‌ترین نیازهای این حوزه برشمرد و گفت: مسئله اساسی این است که در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت، باید نقشه راه مشخصی برای دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم. فعالیت‌های فرهنگی زمانی می‌توانند به نتایج ماندگار منجر شوند که از هدف مشخص برخوردار باشند و اقدامات مختلف در مسیر تحقق یک چشم‌انداز مشترک قرار گیرند.

این مسئول توضیح داد: ضروری است برنامه‌های فرهنگی متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای واقعی شهر طراحی شوند. اگر قرار است در حوزه فرهنگ و هنر اتفاق مؤثری رخ دهد، باید از اجرای اقدامات پراکنده فاصله بگیریم و به سمت برنامه‌هایی حرکت کنیم که بتوانند در کنار پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی جامعه، زمینه استمرار و توسعه فعالیت‌ها را نیز فراهم کنند.

مهرابی با اشاره به روند برگزاری برنامه‌های روز کرج، اظهار کرد: وضعیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی در کرج نسبت به گذشته بسیار بهتر شده بود و این تغییر حاصل تلاش و همت فعالان این حوزه است.

این مسئول توضیح داد: در گذشته، برنامه‌های روز کرج بیشتر جنبه گزارشی داشت، اما امسال شاهد برگزاری برنامه‌ای ۱۰ روزه، باکیفیت و فاخر بودیم. نمایشگاه برگزارشده در این مناسبت نیز حال‌وهوای یک نمایشگاه فرهنگی را داشت و توانست فضای کوچه‌باغ‌های کرج و حال‌وهوای کرجی‌های اصیل را تداعی کند.

رئیس حوزه هنری استان البرز با بیان اینکه این نمایشگاه جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی شهر را به نمایش گذاشت، گفت: چنین برنامه‌هایی می‌توانند زمینه توجه بیشتر به هویت فرهنگی کرج را فراهم کنند. آنچه در این رویداد اهمیت داشت، ایجاد فضایی بود که مخاطب بتواند بخشی از حال‌وهوای بومی و ویژگی‌های فرهنگی شهر را در آن مشاهده کند.

مهرابی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان ظرفیت‌های موجود و اهداف فرهنگی شهر بیان کرد: باید اهداف و نتایجی را دنبال کنیم که متناسب با استعدادها و توانمندی‌های کرج تعریف شده باشند. شناسایی ظرفیت‌ها، تعیین اولویت‌ها و حرکت در چارچوب برنامه‌های هدفمند می‌تواند به استفاده مؤثرتر از امکانات موجود کمک کند.

او در پایان گفت: امیدواریم با همراهی مسئولان، هنرمندان و فعالان فرهنگی و با تدوین و اجرای برنامه‌های منسجم و بلندمدت، زمینه ارتقای جایگاه فرهنگ و هنر استان فراهم شود و کرج بتواند متناسب با ظرفیت‌های خود، حضوری پررنگ‌تر در عرصه فرهنگی کشور داشته باشد.

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