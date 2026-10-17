به گزارش خبرنگار میراث آریا، معصومه شیری ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: ششمین دوره جشنواره ملی گردو به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و اقتصادی منطقه، با حضور گسترده باغداران، تولیدکنندگان، هنرمندان و گردشگران در بستر طبیعی و چشم‌نواز جنگل‌های سرسبز گردوی شهر سهرورد کلید می‌خورد. این جشنواره از ۲۷ مهر تا یکم آبان ماه دایر خواهد بود و برنامه‌های شاد و متنوعی برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده در تشریح جزئیات این رویداد افزود: در کنار عرضه مستقیم محصول باکیفیت و مرغوب گردو و فرآورده‌های آن، برنامه‌های فرهنگی و هنری جذابی شامل اجرای تئاتر، موسیقی سنتی و محلی، و همچنین مسابقات و بازی‌های بومی، محلی و ورزشی در تمامی روزهای برگزاری جشنواره برای عموم مردم و گردشگران اجرا خواهد شد تا فضایی نشاط‌آور و به‌یادماندنی برای حاضران رقم بخورد.

او گفت: برگزاری ششمین جشنواره ملی گردو در شهر تاریخی و طبیعی سهرورد از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است.

شیری گفت: نخست آنکه شهر سهرورد با داشتن باغات و جنگل‌های کهنسال و سرسبز گردو، یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول است و برگزاری چنین جشنواره‌هایی به معرفی بهتر برند منطقه، کوتاه شدن دست واسطه‌ها و فروش مستقیم محصولات به مصرف‌کننده کمک شایانی می‌کند.

شیری بیان کرد: از منظر گردشگری، این رویداد نمونه‌ای بارز از «گردشگری کشاورزی» و «گردشگری رویداد» است که می‌تواند گردشگران زیادی را از اقصی نقاط استان و کشور به شهرستان خدابنده جذب کند. همچنین، تلفیق اقتصاد کشاورزی با آیین‌های اصیل، موسیقی سنتی و بازی‌های بومی-محلی، نقشی مؤثر در پاسداشت میراث ناملموس، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی دارد.

او گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان و اداره خدابنده با حمایت از چنین رویدادهایی، به دنبال رونق اقتصادی جوامع محلی، توسعه پایدار روستایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری خدابنده در سطح ملی هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده گفت: علاقه‌مندان و گردشگران می‌توانند از ۲۷ مهر تا یکم آبان ماه ۱۴۰۵، ضمن بازدید از طبیعت بکر و جنگل‌های سرسبز گردوی شهر سهرورد، از غرفه‌های نمایشگاهی و برنامه‌های شاد و متنوع این جشنواره ملی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/