۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶

ششمین جشنواره ملی گردو در شهر سهرورد خدابنده برگزار می‌شود/ رویدادی برای پیوند گردشگری کشاورزی و آیین‌های بومی

ششمین جشنواره ملی گردو در شهر سهرورد خدابنده برگزار می‌شود/ رویدادی برای پیوند گردشگری کشاورزی و آیین‌های بومی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده گفت: ششمین جشنواره ملی گردوی سهرورد با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، توسعه گردشگری روستایی و حفظ میراث ناملموس، از ۲۷ مهر تا یکم آبان ۱۴۰۵ در جنگل‌های گردوی شهر سهرورد از توابع شهرستان خدابنده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، معصومه شیری ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: ششمین دوره جشنواره ملی گردو به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و اقتصادی منطقه، با حضور گسترده باغداران، تولیدکنندگان، هنرمندان و گردشگران در بستر طبیعی و چشم‌نواز جنگل‌های سرسبز گردوی شهر سهرورد کلید می‌خورد. این جشنواره از ۲۷ مهر تا یکم آبان ماه دایر خواهد بود و برنامه‌های شاد و متنوعی برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده در تشریح جزئیات این رویداد افزود: در کنار عرضه مستقیم محصول باکیفیت و مرغوب گردو و فرآورده‌های آن، برنامه‌های فرهنگی و هنری جذابی شامل اجرای تئاتر، موسیقی سنتی و محلی، و همچنین مسابقات و بازی‌های بومی، محلی و ورزشی در تمامی روزهای برگزاری جشنواره برای عموم مردم و گردشگران اجرا خواهد شد تا فضایی نشاط‌آور و به‌یادماندنی برای حاضران رقم بخورد.

او گفت: برگزاری ششمین جشنواره ملی گردو در شهر تاریخی و طبیعی سهرورد از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است.

شیری گفت: نخست آنکه شهر سهرورد با داشتن باغات و جنگل‌های کهنسال و سرسبز گردو، یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول است و برگزاری چنین جشنواره‌هایی به معرفی بهتر برند منطقه، کوتاه شدن دست واسطه‌ها و فروش مستقیم محصولات به مصرف‌کننده کمک شایانی می‌کند.

شیری بیان کرد: از منظر گردشگری، این رویداد نمونه‌ای بارز از «گردشگری کشاورزی» و «گردشگری رویداد» است که می‌تواند گردشگران زیادی را از اقصی نقاط استان و کشور به شهرستان خدابنده جذب کند. همچنین، تلفیق اقتصاد کشاورزی با آیین‌های اصیل، موسیقی سنتی و بازی‌های بومی-محلی، نقشی مؤثر در پاسداشت میراث ناملموس، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی دارد.

او گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان و اداره خدابنده با حمایت از چنین رویدادهایی، به دنبال رونق اقتصادی جوامع محلی، توسعه پایدار روستایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری خدابنده در سطح ملی هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده  گفت: علاقه‌مندان و گردشگران می‌توانند از ۲۷ مهر تا یکم آبان ماه ۱۴۰۵، ضمن بازدید از طبیعت بکر و جنگل‌های سرسبز گردوی شهر سهرورد، از غرفه‌های نمایشگاهی و برنامه‌های شاد و متنوع این جشنواره ملی بهره‌مند شوند.

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کد خبر 1405072502592
زهرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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