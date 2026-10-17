به گزارش میراث آریا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور که برای حضور در چهارمین اجلاس اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA) به چین سفر کرده است، صبح امروز، شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ مورد استقبال فرازی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای قرار گرفت.

چهارمین اجلاس اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا از ۲۵ تا ۲۷ مهر مهرماه جاری با محوریت تبادل تجربیات کشورهای عضو در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در شهر هانگژو برگزار می‌شود. یکی از موضوعات این اجلاس، بررسی شیوه‌های سنتی مدیریت و استحصال آب به‌ویژه نظام‌های بومی مانند قنات است که به‌عنوان میراث زنده و پایدار در مناطق خشک و نیمه‌خشک آسیا شناخته می‌شود.

در حاشیه این اجلاس که همزمان با ۲۵ مهر، روز جهانی میراث ناملموس است، نشست جانبی با عنوان «توانمندسازی: حفاظت از میراث فرهنگی و کاربرد فناوری» تشکیل می‌شود.

حضور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در این اجلاس در ادامه نقش فعال کشورمان به‌عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا و با هدف گسترش دیپلماسی فرهنگی و انتقال دانش سنتی مدیریت منابع آب انجام شده است.

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