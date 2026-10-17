به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی شکری جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ با همراهی شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با حضور در خانه تاریخی اوشیدری کرمان، وضعیت سامان‌دهی، مرمت و احیا این بنای تاریخی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

این بازدید با هدف پایش روند اقدامات انجام‌ شده، بررسی وضعیت موجود و سنجش زمینه‌های تسریع در سامان‌دهی این بنای تاریخی صورت گرفت و طی آن، بر ضرورت تسریع روند اجرایی پروژه از سوی سرمایه‌گذار تاکید شد.

سرپرست صندوق توسعه و احیای وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش حمایتی صندوق توسعه و احیا در تسهیل و تسریع فرایند سامان‌دهی و احیا خانه اوشیدری گفت: به دنبال آن هستیم، با رفع موانع احتمالی و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مرتبط، زمینه بهره‌برداری از این بنای تاریخی و ورود آن به چرخه خدمات گردشگری کرمان هر چه زودتر فراهم شود.

او تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی و تبدیل آن‌ها به فضاهای فعال و برخوردار از کاربری‌های متناسب با نیازهای گردشگری، از راهکارهای موثر در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از میراث معماری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی به شمار می‌رود که در این مسیر، احیا بناهای تاریخی از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران و حمایت‌های تخصصی و اجرایی، می‌تواند ضمن حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، به افزایش ظرفیت خدمات گردشگری و رونق اقتصادی مقصد کمک کند.

شکری در پایان خاطرنشان کرد: سامان‌دهی و احیا خانه تاریخی اوشیدری نیز در همین چارچوب، فرصتی برای فعال‌سازی یکی از بناهای ارزشمند کرمان و بهره‌گیری از ظرفیت میراث معماری استان در مسیر توسعه گردشگری محسوب می‌شود.

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