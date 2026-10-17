به گزارش خبرنگار میراث آریا، ولی تیموری، مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، در نشست مشترک با حضور نمایندگان وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های آموزشی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای صنعت گردشگری تأکید کرد.

این نشست روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، با هدف بررسی راهکارهای تسهیل فرآیندهای مرتبط با صدور گواهینامه‌های مهارتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، در سالن سبز معاونت گردشگری برگزار شد. در این جلسه، مدیران و نمایندگان حوزه‌های مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، آموزش‌وپرورش، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و فناوری اطلاعات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حضور داشتند.

تیموری با اشاره به اهمیت هماهنگی میان متولیان آموزش و بخش گردشگری، تعامل مؤثر میان دستگاه‌های مسئول را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش، بهبود فرآیندهای اجرایی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای روز این صنعت دانست.

در این نشست، تقویت تعاملات فنی و اطلاعاتی میان دفتر فناوری اطلاعات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از محورهای اصلی همکاری مطرح شد. همچنین، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل دسترسی فراگیران به سامانه‌های اطلاعاتی و آموزشی و بهبود فرآیندهای مرتبط با صدور گواهینامه‌های مهارتی مورد بررسی قرار گرفت.

بازنگری و به‌روزرسانی محتوای درسی مرتبط با گردشگری و مهمان‌نوازی، متناسب با تحولات این صنعت و الزامات بازار کار، از دیگر موضوعات مورد تأکید در این جلسه بود. حاضران همچنین بر لزوم برقراری ارتباط مستمر با فعالان صنعت گردشگری، به‌ویژه در حوزه گردشگری در هنرستان‌ها، به‌منظور شناسایی نیازهای مهارتی و افزایش تناسب آموزش‌ها با فرصت‌های شغلی تأکید کردند.

برنامه‌ریزی هماهنگ میان اداره کل مطالعات، آموزش وبرنامه ریزی، آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط در استان‌ها، با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها و پرهیز از اقدامات موازی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین، توجه بیشتر به مهارت‌آموزی فراگیران و بهره‌گیری از ظرفیت هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش برای توسعه رشته‌های مرتبط با گردشگری، مهمان‌نوازی و هتلداری، از جمله موضوعاتی بود که در چارچوب تقویت پیوند آموزش و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، بر تداوم جلسات کارشناسی، پیگیری مصوبات و توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های گردشگری، تسهیل فرآیندهای صدور گواهینامه‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی توانمند و حرفه‌ای برای صنعت گردشگری کشور تأکید شد.

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