به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۴ مهرماه اظهار کرد: هفتاد و دومین حضور صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی استان ایلام در بازارهای شهرهای صویره و کوت در استان واسط عراق، در راستای معرفی توانمندی‌های هنری استان، توسعه بازارهای فروش و حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی استان افزود: حضور مستمر هنرمندان ایلامی در بازارهای کشور عراق، فرصت مناسبی برای عرضه محصولات بومی، معرفی هنرهای اصیل و ایجاد زمینه‌های جدید برای رونق کسب‌وکار فعالان این حوزه فراهم کرده است.

شریفی با تأکید بر اهمیت توسعه بازارهای خارجی برای محصولات صنایع‌دستی استان تصریح کرد: نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی میان استان ایلام و کشور عراق، ظرفیت مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده است که می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند از آن در راستای حمایت از هنرمندان و تقویت اقتصاد صنایع‌دستی بهره برد.

او خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، حمایت از هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های بومی و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در بازارهای هدف را از جمله برنامه‌های مهم خود می‌داند و این روند را با هدف تقویت جایگاه صنایع‌دستی ایلام و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فروش محصولات هنرمندان دنبال می‌کند.

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