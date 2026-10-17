به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن سعادتی امروز شنبه ۲۵ مهر با اعلام این خبر گفت: طی بازدید بعمل آمده توسط مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از وضعیت موجود و ظرفیت های محوطه چشمه علی بازدید صورت گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ری افزود: در این بازدید، طرح های پیشنهادی و اولیه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در این محوطه تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده تا طرح نهایی برای بررسی و اعلام نظر به میراث‌فرهنگی ارسال شود.

او ضمن اشاره به اهمیت این محوطه تاریخی در راستای توسعه گردشگری شهر ری اظهار کرد: باتوجه به اینکه بحث ثبت جهانی محور تاریخی فرهنگی ری در دستور کار میراث‌فرهنگی قرار گرفته، این محوطه کلیدی تاریخی به عنوان اصلی ترین موضوع ثبت جهانی مورد تاکید قرار گرفته است.

محوطه تاریخی چشمه علی در جنوب شهر تهران و در محدوده منطقه ۲۰ شهرداری تهران قرار دارد که در خود آثار شاخصی همچون تپه باستانی چشمه علی، باروی تاریخی ری، نقش برجسته قاجاری و قبور تاریخی جای داده است.

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