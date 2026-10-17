پلمب یک منزل مسکونی در بافت تاریخی یزد به دستور مقام قضایی در پی حفاری غیرمجاز

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سعید میرجلیلی اظهار کرد: در راستای صیانت از مواریث فرهنگی و حفاظت از حریم و اصالت بافت تاریخی شهر یزد، یک منزل مسکونی به دلیل وقوع حفاری غیرمجاز، با دستور مقام قضایی و اقدام عوامل یگان حفاظت میراث‌فرهنگی پلمب شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد افزود: این اقدام با همکاری و مشارکت عوامل کلانتری ۱۲ یزد انجام شد و در همین زمینه، پرونده قضایی تشکیل شده، موضوع به‌منظور بررسی ابعاد واقعه، احراز مسئولیت قانونی مالک و اتخاذ تصمیم مقتضی، از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

میر جلیلی با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه اقدام مغایر با ضوابط حفاظتی در محدوده‌های تاریخی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، تخریب یا تعرض به آثار و بناهای تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.

او تأکید کرد: میراث تاریخی و فرهنگی یزد به‌عنوان بخشی ارزشمند از هویت و اصالت این شهر، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و مشارکت آگاهانه شهروندان در حفاظت و صیانت از آن است.

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