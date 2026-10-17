به‌گزارش میراث‌آریا، دو سال قبل در اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران، شهاب حسینی که یکی از داوران این رویداد بود، به فیلمسازان فیلم کوتاه توصیه کرد، به جای بازیگران حرفه‌ای، با بازیگران تازه‌کار و درست و حسابی کار کنند. این تذکر به این دلیل مطرح شد که مدتی بود حضور بازیگران حرفه‌ای در فیلم‌های کوتاه زیاد شده بود و به زعم حسینی این اتفاق در بیشتر موارد به فیلم‌ها آسیب می‌زد؛ که البته با توجه به موج به راه افتاده در آن دوران و افزایش هزینه‌های تولید فیلم کوتاه، سخن او با استقبال هم روبرو شد.

این توصیه اگرچه در جای خود قابل تأمل بوده و هنوز هم هست، اما سینمای کوتاه به هر حال برای بسیاری از سینماگران حرفه‌ای از بازیگر گرفته، تا کارگردان و فیلمبردار و صدابردار و تدوینگر، مدیومی جذاب برای فعالیت است. سینمای کوتاه که علاقه‌مندان خاص خود را در میان مردم نیز پیدا کرده است، همچنان با حضور چهره‌ها بیشتر در کانون توجه قرار می‌گیرد.

امسال هم در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که از شنبه ۲۵ مهرماه آغاز می‌شود، حضور تعدادی از بازیگران شناخته‌شده در فیلم‌های این دوره، توجه را به ترکیب بازیگران فیلم‌های کوتاه جلب و کنجکاوی را برای تماشا بیشتر می‌کند.

گلاب آدینه یکی از بازیگران مطرحی است که امسال در جشنواره فیلم کوتاه تهران فیلم دارد. او در فیلمی با نام «زبان پسری» به کارگردانی فرزانه دادخواهی بازی کرده تا روایتگر داستانی از مهاجرت باشد.

مریم بوبانی که حضوری پررنگ در آثار سینماگران فیلم کوتاه دارد، در این دوره نیز با فیلم «ملکه» ساخته صباح محمدی به جشنواره می‌آید.

محسن کیایی یکی دیگر از بازیگران مطرحی است که فیلمی از او در جشنواره نمایش داده می‌شود. او که این روزها نمایش «قبض روح» را روی صحنه تئاتر دارد، با فیلم «شیطونی» به کارگردانی محمد رحمتی در بخش آثار اقتباسی جشنواره فیلم کوتاه تهران شرکت می‌کند.

یکی دیگر از بازیگرانی که اخیرا فیلم «مجنون» با بازی او روی پرده سینما بود و در جشنواره کوتاه حضور دارد، سجاد بابایی است. او در «بُن» به کارگردانی مونا فرخنده بازی کرده و در کنار او بهزاد عبدی هم از بازیگران این فیلم است.

«کاش خانه‌ات پنجره نداشت» که پیش‌تر به عنوان اپیزودی از یکی از تولیدات مرتبط با جنگ برای پخش در تلویزیون معرفی شده بود، به کارگردانی محمدرضا خردمندان یکی دیگر از فیلم‌های این دوره از جشنواره در بخش وطن به روایت من است که سعید آقاخانی در آن بازی کرده است.

سحر گلدوست که با فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی به شهرت رسید، با دو فیلم «سلول» به کارگردانی عرفانه کریمی و «گوره» ساخته مرجان اشرفی‌زاده در جشنواره امسال حضور دارد.

مجتبی پیرزاده که اخیرا با سارا بهرامی نمایش «یخ‌بستگی» را روی صحنه داشت و به زودی با نمایش «وزارت آب» به صحنه برمی‌گردد در این دوره از جشنواره، در فیلم کوتاه «منجمد» احمد سلگی بازی کرده است. در این فیلم ناهید مسلمی، شیدا خلیق و امیرحسین هاشمی هم بازی کرده‌اند.

در فیلم «بی‌نام» که کاظم دانشی آن را تهیه و ستاره آروین کارگردانی کرده، نورا هاشمی و علیرضا آرا بازی کرداند.

علیرضا کمالی نیز با فیلم کوتاه «میان» به کارگردانی محمدحسین حسینی در جشنواره امسال حضور دارد.

«ژوهاتسو» ساخته محمدرضا خاوری یکی دیگر از فیلم‌های بخش داستانی جشنواره امسال است که تورج الوند در آن بازی کرده است.

اما یکی دیگر از بازیگران سرشناسی که در جشنواره امسال فیلم دارد و مدت‌هاست خبری از حضور او نبوده، محرم زینال‌زاده است. او با فیلم «میناب منفی بیست» ساخته امیرسجاد حسینی در جشنواره حضور دارد.

رضا فیاضی با «پاپابندری» ساخته بهمن رضایی، و فرزین محدث با فیلم «آتابازی» به کارگردانی مشترک فاطمه هجینی‌نژاد و ابوالفضل نجارزاده از دیگر بازیگران شناخته شده فیلم‌های این جشنواره هستند.

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