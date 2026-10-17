به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد سیروسی امروز شنبه ۲۵ مهر، اظهار کرد: این دو اثر که در شهر سه‌قلعه تولید شده‌اند، توسط مالک موزه خصوصی لباس و منسوجات سنتی خراسان جنوبی خریداری و در این موزه به نمایش گذاشته شده‌اند.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این آثار متعلق به دوره قاجاریه هستند و هر دو از اجزای اصلی جهیزیه عروس در گذشته به شمار می‌رفته‌اند که علاوه بر ارزش تاریخی، جلوه‌ای از هنرهای سنتی و فرهنگ بومی منطقه را به نمایش می‌گذارند.

او با اشاره به ویژگی‌های هنری این آثار بیان کرد: کیسه چکن‌دوزی که برای نگهداری و حمل توتون استفاده می‌شده و به همین دلیل به آن «کیسه توتون» نیز می‌گفتند، با نقوشی از جمله درخت هفت‌شاخه یا درخت زندگی، درخت سرو و پای خروس تزئین شده است. همچنین روی عرقچین، نقوش هندسی زیبا و چشم‌نوازی دوخته شده که نشان‌دهنده ظرافت و مهارت هنرمندان این منطقه است.

سیروسی ادامه داد: چکن‌دوزی از هنرهای اصیل و ارزشمند خراسان جنوبی است که در شهر سه‌قلعه رواج گسترده‌ای داشته و در سال‌های اخیر نیز تلاش‌هایی برای احیا و تداوم این هنر سنتی صورت گرفته است.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ثبت این آثار در فهرست میراث منقول کشور، گامی در راستای شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی و هنری استان و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی است.

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