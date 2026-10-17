۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷

دو اثر چکن‌دوزی موزه لباس بیرجند در فهرست میراث منقول کشور به ثبت رسید

دو اثر چکن‌دوزی موزه لباس بیرجند در فهرست میراث منقول کشور به ثبت رسید

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: دو اثر ارزشمند چکن‌دوزی مربوط به دوره قاجار، شامل یک کیسه توتون و یک عرقچین، متعلق به موزه خصوصی لباس و منسوجات سنتی خراسان جنوبی، در فهرست میراث منقول کشور به ثبت رسید.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  جواد سیروسی امروز شنبه ۲۵ مهر، اظهار کرد: این دو اثر که در شهر سه‌قلعه تولید شده‌اند، توسط مالک موزه خصوصی لباس و منسوجات سنتی خراسان جنوبی خریداری و در این موزه به نمایش گذاشته شده‌اند.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این آثار متعلق به دوره قاجاریه هستند و هر دو از اجزای اصلی جهیزیه عروس در گذشته به شمار می‌رفته‌اند که علاوه بر ارزش تاریخی، جلوه‌ای از هنرهای سنتی و فرهنگ بومی منطقه را به نمایش می‌گذارند.

او با اشاره به ویژگی‌های هنری این آثار بیان کرد: کیسه چکن‌دوزی که برای نگهداری و حمل توتون استفاده می‌شده و به همین دلیل به آن «کیسه توتون» نیز می‌گفتند، با نقوشی از جمله درخت هفت‌شاخه یا درخت زندگی، درخت سرو و پای خروس تزئین شده است. همچنین روی عرقچین، نقوش هندسی زیبا و چشم‌نوازی دوخته شده که نشان‌دهنده ظرافت و مهارت هنرمندان این منطقه است.

سیروسی ادامه داد: چکن‌دوزی از هنرهای اصیل و ارزشمند خراسان جنوبی است که در شهر سه‌قلعه رواج گسترده‌ای داشته و در سال‌های اخیر نیز تلاش‌هایی برای احیا و تداوم این هنر سنتی صورت گرفته است.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ثبت این آثار در فهرست میراث منقول کشور، گامی در راستای شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی و هنری استان و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی است.

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کد خبر 1405072502604
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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