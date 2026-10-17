صندوق کارآفرینی امید ۷میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از برگزیدگان دومین جشنواره ملی نمد حمایت کرد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پژمان نوروزی روز شنبه ۲۵ مهرماه جاری گفت: صندوق کارآفرینی امید هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات به هشت نفر از برگزیدگان دومین جشنواره ملی نمد با هدف حمایت از کسب‌وکارهای مرتبط با هنرصنعت نمدمالی پرداخت می‌کند.

مدیر صندوق کارآفرینی امید چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کوچک افزود: این صندوق پشتیبانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان را در دستور کار دارد.

نوروزی تصریح کرد: حمایت از هنرصنعت نمدمالی در همین راستا و با هدف تقویت فعالیت‌های تولیدی و کمک به توسعه کسب‌وکارهای این حوزه انجام می‌شود.

او یادآور شد: صندوق کارآفرینی امید چهارمحال و بختیاری همچنین در غرفه اختصاصی خود، طرح‌های سپرده‌گذاری از جمله کارآفرین ۲، ارمغان و مهر اُمید را به بازدیدکنندگان معرفی کرد.

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