به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طاهره خالقی، خالق این اثر هنری روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵در تشریح این اثر اظهار کرد: تابلو سلاطین یک اثر تک‌نسخه‌ای است که امتیاز بافت آن متعلق به من است. در خلق این اثر از نخ‌های کشمیر و ابریشم استفاده شده و فرآیند سرمه‌دوزی آن حدود سه ماه به طول انجامیده است.

این هنرمند افزود: طرح اولیه این اثر توسط خودش طراحی شده و سپس با دقت بسیار، گام به گام اجرا شده است.

خالقی در مورد محتوای اثر اشاره کرد و گفت: در این تابلو، نه تنها چهره سلاطین، بلکه وقایع تاریخی و جنگ‌های سرنوشت‌ساز و حتی گسترش تمدن ایران از هندوستان تا رم به تصویر کشیده شده است تا پیوندی میان هنر و تاریخ ایجاد شود.

ارزش اثرطاهره خالقی با اشاره به اینکه هنر قیمت ندارد، اما برای تخمین ارزش مادی اثر در زمان حاضر، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را ذکر کرد. این اثر که شهریور ماه سال گذشته تکمیل شده، اکنون به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته هنر سرمه‌دوزی به نمایش گذاشته شده است.

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