به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به مناسبت روز جهانی معماری (اولین دوشنبه ماه اکتبر هر سال) و همزمان با دومین هفته معماری که به ابتکار انجمن علمی معماری دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شده است، روز دوشنبه 20 مهرماه برنامه بازدید تخصصی از ساختمان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری پژوهشکده میراث معماری و شهری پژوهشگاه و روابط عمومی وزاتخانه انجام شد.

دومین هفته معماری هنرهای زیبا از 18 تا 23 مهرماه در دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران با هدف ایجادبستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و طرح دیدگاه‌های نو در حوزه معماری در حال برگزاری است که طی آن مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی، سخنرانی‌ها، کارگاه‌های آموزشی،بازدیدهای علمی و نمایشگاه‌ با حضور استادان و صاحب‌نظران دانشگاهی و حرفه‌ای انجام می‌ شود و مورد استقبال استادان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه معماری قرار گرفته است.

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