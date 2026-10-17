به گزارش خبرنگار میراث آریا، دوره باز آفرینی انگیزه و تعلق سازمانی در محیط کار امروز شنبه ۲۵ مهرماه جاری به همت اداره کل منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تدریس علی معبودی، از مدرسان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت رفتار سازمانی، برگزار شد.

این مدرس حوزه مدیریت رفتار سازمانی در این دوره آموزشی گفت: تعلق سازمانی و انگیزه شغلی، دو عامل مهم در رضایت از کار، رشد فردی و اثربخشی سازمانی هستند.

او افزود: بازآفرینی انگیزه و تقویت احساس تعلق، می‌تواند زمینه‌ساز نگاهی تازه به کار و تجربه‌ای پویاتر و اثربخش‌تر در محیط کار باشد. این دوره فرصتی برای آشنایی با راهکارهای کاربردی تقویت انگیزه، تعمیق تعلق سازمانی و بهبود نگرش و تعاملات حرفه‌ای است و فرصتی برای یادگیری، بازاندیشی و برداشتن گامی مؤثر در مسیر رشد فردی و سازمانی خواهد بود.

معبودی با اشاره به انواع تله‌ها گفت: تله عیب‌یابی، مقایسه خود با دیگران، گیر کردن در نظرات شخصی، پیچیده کردن بیش از حد مسائل، مقاومت در برابر واقعیت از انواع تله‌ها هستند.

این مدرس و صاحب‌نظر حوزه مدیریت رفتار سازمانی با بیان راهکارهایی برای اصلاح تله ذهنی در مورد تله پیچیده کردن بیش از حد مسائل، اظهار کرد: ساده‌سازی طرز فکر در مورد موارد بوجود آمده، تسریع در فرایند تصمیم‌گیری از طریق بررسی قسمت‌های مختلف، انجام اقدامات و تمرکز بر آنچه می‌توانید کنترل کنید، استفاده از تکنیک پرتاب سکه برای تصمیم‌گیری‌های دشوار از چمله این راهکارها است. همچنین درباره این تله باید مراقب سردرگمی، گیجی و فرسودگی بود.

او با بیان توضیحاتی درباره اصلاح تله ذهنی مقاومت در برابر واقعیت گفت: پذیرفتن موقعیتی که در آن قرار می‌گیرید، فکر به تغییر شرایط برای بهتر شدن، مراقبت از ذهن خود در مقابل گذشته و آینده، تمرکز بر مسائلی که می‌توانید انجام دهید، عدم نگرانی درباره اتفاقی که هنوز رخ نداده است می‌تواند این نوع تله ذهنی را بهبود بخشد. سرکشی، شکایت، رنجش از مواردی است که در مواجهه با این تله باید کنترل شود.

معبودی درباره تله انتظارات بیش از حد نیز بیان کرد: این تله باعث می‌شود فرد بیش از حد به خود سخت بگیرد.

این مدرس و صاحب‌نظر حوزه مدیریت رفتار سازمانی، اصلاح این نوع از تله ذهنی را بیان کرد و گفت: رها کردن کنترل‌گری، داشتن باور مثبت یا اهداف روشن برای نتیجه عالی است.

او ادامه داد: انگیزه، دلیل و نیرویی است که رفتار ما را به حرکت درمی آورد. انگیزه با حال خوب، با راضی بودن از سازمان، با پاداش گرفتن یکی نیست. ممکن است فرد ناراضی باشد اما مسئولانه کار کند، فرد حقوق خوبی بگیرد اما بی‌انگیزه باشد، هدف، ایجاد هیجان دائمی نیست، هدف، ایجاد انرژی پایدار برای اقدام است.

از مدرسان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت رفتار سازمانی ادامه داد: بی‌انگیزگی همیشه یک علت ندارد و عوامل بسیاری در این زمینه تأثیرگذارند، خستگی با نشانه انرژی پایین، نارضایتی ناشی از اعتراض به شرایط، بی‌انگیزگی با نشانه انرژی و میل پایین و ناامیدی با نشانه آینده نامعلوم از دسته‌بندی بی‌انگیزگی‌ها هستند.

معبودی در ادامه بیان کرد: چرخه افت انگیزه با ابهام درباره آینده آغاز شده، کاهش انتظار از نتیجه، کاهش تلاش، کاهش عملکرد یا یادگیری، کاهش بازخورد مثبت، کاهش احساس توانمندی، تلاش فایده ندارد، کاهش بیشتر انگیزه ماحصل چرخه افت انگیزه هستند.

او با اشاره به دلایل افت انگیزه عنوان کرد: نداشتن اختیار کافی، احساس ناتوانی یا رشد نکردن، نبود بازخورد، دیده نشدن تلاش، بی‌عدالتی ادراک شده، رابطه ضعیف با مدیر یا همکاران، کار تکراری و فاقد معنا، نبود چشم انداز رشد، حجم کار نامتناسب، تجربه شکست‌های تکراری شامل این موارد خواهد بود.

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