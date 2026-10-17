به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر محمدی روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در این برنامه تلویزیونی، با اشاره به ثبت جهانی قلعه‌های الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو، این رویداد را یکی از اتفاقات مهم و اثرگذار در مسیر توسعه گردشگری استان دانست و گفت: ثبت جهانی الموت، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قزوین در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده‌است.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان قزوین با اشاره به تأثیر این رویداد بر افزایش توجه گردشگران به استان افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از زمان ثبت جهانی الموت، میزان گردشگر ورودی به استان قزوین ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

محمدی با بیان اینکه ثبت جهانی آثار تاریخی از جمله شاخص‌های مورد توجه گردشگران خارجی در انتخاب مقاصد سفر است، تصریح کرد: قرار گرفتن یک اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو، علاوه بر افزایش اعتبار بین‌المللی آن، زمینه را برای معرفی گسترده‌تر مقصد، جذب گردشگران خارجی و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری فراهم می‌کند.

بوم‌گردی‌ها؛ مقصدی برای تجربه فرهنگ و زندگی بومی

او در ادامه، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را یکی از راهکارهای مهم برای رونق گردشگری روستایی و توزیع متوازن سفر در مناطق مختلف استان دانست و گفت: هر اقامتگاه بوم‌گردی می‌تواند به‌تنهایی یک مقصد گردشگری باشد؛ چراکه گردشگران در این اقامتگاه‌ها، علاوه بر بهره‌مندی از فضای اقامتی، با غذاهای محلی، پوشش سنتی، آداب‌ورسوم، شیوه زندگی و فرهنگ مردم منطقه آشنا می‌شوند.

معاون گردشگری استان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع روستاهای قزوین خاطرنشان کرد: توسعه بوم‌گردی‌ها می‌تواند ضمن معرفی هویت فرهنگی و ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده مناطق روستایی، زمینه اشتغال‌زایی، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش ماندگاری گردشگران را فراهم کند.

محمدی همچنین با اشاره به تسهیل روند صدور مجوز برای راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی اظهار کرد: در صورت تکمیل مدارک و مستندات موردنیاز، موافقت اصولی این اقامتگاه‌ها ظرف ۲۴ ساعت صادر می‌شود. متقاضیان این حوزه همچنین می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده با نرخ سود چهار درصد بهره‌مند شوند؛ موضوعی که می‌تواند انگیزه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری استان باشد.

جشنواره‌های بومی؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف قزوین

معاون گردشگری استان قزوین در بخش دیگری از این برنامه، برگزاری رویدادها و جشنواره‌های بومی را از ابزارهای مؤثر در معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری مناطق مختلف استان عنوان کرد و گفت: جشنواره‌هایی مانند جشن انگور، انار و پسته در مناطق مختلف، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند محصولات بومی، فرهنگ محلی و جاذبه‌های گردشگری هر منطقه را به گردشگران معرفی کنند.

او افزود: این رویدادها علاوه بر ایجاد شورونشاط اجتماعی و جذب گردشگر، فرصت مناسبی برای عرضه محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و تولیدات محلی فراهم می‌کنند و می‌توانند به رونق اقتصادی جوامع میزبان کمک کنند.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره‌های متنوع در استان ادامه داد: جشنواره زیتون طارم نیز به‌زودی برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری این منطقه خواهد بود.

محمدی در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت ثبت جهانی الموت، حمایت از توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و برگزاری رویدادهای متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف، می‌تواند به معرفی هرچه بهتر قزوین، جذب گردشگران بیشتر و تقویت اقتصاد محلی کمک

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