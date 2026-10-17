به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه کمیته فنی رسیدگی به تخلفات آیین‌نامه‌ای دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری استان خوزستان با هدف صیانت از حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت خدمات و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صبح امروز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ باحضور تبار قریب، معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، محمدعلی خلیلی رئیس‌گروه نظارت بر تأسیسات گردشگری خوزستان، اعضای کمیته فنی و جمعی از مدیران دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل برگزار شد.

در این جلسه که به تعیین تکلیف نهایی پروانه بهره‌برداری دفاتر بند(ب) تعلیق یافته اختصاص داشت، پس از تبادل نظر و بررسی دقیق مستندات، تصمیمات قاطعی با هدف ساماندهی و نظارت بر دفاتر / شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری استان اتخاذ شد.

برهمین اساس، باتوجه به عدم رفع نواقص آیین‌نامه‌ای از جمله تمدید پروانه بهره‌برداری بند(ب)، مقرر شد مهلت یک ماهه به دفاتر یادشده برای برای رفع نواقص آیین‌نامه‌ای داده شده و مجوز تعداد از دفاتر که قادر به رفع ایرادات قانونی نباشند ابطال می‌شود.

تبار قریب، معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، ضمن تأکید بر حمایت اداره‌کل از تأسیسات گردشگری به ویژه دفاتر خدمات مسافرتی استان، تصریح کرد: فعالیت قانونی و حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی به عنون بازوی محرک توسعه گردشگری، از الزامات حضور گردشگران در استان است که لازمه این مهم، رعایت تعهدات و فرآیند قانونی به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارایه‌شده است.

او همچنین از نظارت و بازرسی‌های دوره‌ای از دفاتر سطح استان خبر داد و از شهروندان و گردشگران خواست نسبت به دریافت گشت‌های گردشگری از دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز استان اقدام و از پرداخت هزینه به افراد و دفاتر غیرمجاز و غیرقانونی خودداری کنند؛ همچنین هرگونه شکایات یا انتقادات خود را از نحوه خدمات‌دهی آژانس‌های مسافرتی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اعلام کنند

قریب تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در چارچوب وظایف نظارتی خود، رسیدگی به شکایات و بررسی وضعیت فعالیت تأسیسات گردشگری را با هدف صیانت از حقوق مسافران و گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری دنبال می‌کند.

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