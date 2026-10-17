به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسنعلی فولادی روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان فارس همزمان با دومین نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۶، از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه برگزار شد و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان‌های مختلف و عرضه محصولات هنرمندان فراهم کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این نمایشگاه، دو هنرمند از خراسان جنوبی در رشته‌های خراطی از شهرستان سربیشه و توبافی از روستای جهانی خراشاد حضور داشتند و به عرضه محصولات و معرفی هنرهای بومی استان پرداختند.

او با اشاره به استقبال از محصولات ارائه‌شده بیان کرد: حضور هنرمندان استان در این رویداد نمایشگاهی، در مجموع به فروش ۳۰۰ میلیون تومانی منجر شد که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه صنایع‌دستی خراسان جنوبی در بازارهای داخلی است.

فولادی در پایان تأکید کرد: حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و سراسری، علاوه بر معرفی هنرهای اصیل و بومی استان، زمینه مناسبی برای توسعه بازار فروش، ارتباط مستقیم با مشتریان و حمایت از اشتغال هنرمندان صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

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