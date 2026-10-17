اهدای سند شهر ملی قالی بافی به شهردار حسن آباد اقلید

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی درتاریخ جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵در این آیین با نگاهی انسانی به هنر فرش، رنج‌ها و گمنامی زنان بافنده را هسته‌ی اصلی شکل‌گیری قالی‌های اصیل ایرانی دانست و هر رج از فرش را نمادی از یک حس انسانی توصیف کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس به توصیف دشواری‌های زندگی زنان هنرمند پرداخت و تأکید کرد: هر گره در فرش‌های دست‌باف، حاصل سال‌ها صبر و تحمل و گسست از آسایش است و متأسفانه نام بسیاری از این زنان در هیچ دفتر رسمی ثبت نشده است.

مریدی در بخشی از سخنان خود، با تشبیه هر رج از قالی به مفاهیمی چون خاک، خون، غم، صبر و غربت، خاطرنشان کرد: هر فرش، در واقع مجموعه‌ای از آه‌ها و رازهای زنان بافنده است که اکنون در بازارهای جهانی به نمایش درآمده، اما خالق اثر در همان اتاق‌های بوی پشم، گمنام مانده است.

او به تضاد میان ارزش هنری فرش و جایگاه اجتماعی بافندگان اشاره کرد و افزود: قالی‌ها اکنون بر زمین‌هایی افتاده‌اند که خاکشان را نمی‌شناسند و عابران بی‌آنکه بدانند زیر هر گام، گره‌ای از رنج و هنر یک زن نهفته است، بر روی آن‌ها گام برمی‌دارند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهدای لوح شهر ملی قالی‌بافی حسن‌آباد، بر لزوم تبدیل این عنوان به حمایت‌های عملی از بافندگان تأکید کرد.

مسلم صالحی با تبریک این دستاورد به مردم حسن‌آباد، بیان کرد: امیدواریم این عنوان تنها در حد یک اسم باقی نماند و از این برند برای حمایت واقعی از قالی‌بافان استفاده کنیم.

او با اشاره به چالش‌های جدی این صنف، تأکید کرد که بسیاری از بافندگان با مشکلاتی نظیر نبود توان مالی برای خرید مواد اولیه، دغدغه‌های بیمه‌ای و نبود بازارهای فروش دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تکمیل این زنجیره، اولویت اصلی است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با مقایسه این رقم با درآمدهای نفتی، اظهار داشت: «ما بازار بزرگی را از دست داده‌ایم و اگر به درستی عمل می‌کردیم، این صنعت می‌توانست بدون اتکا به نفت، ارزی عظیم برای کشور به ارمغان بیاورد.»

صالحی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان اقلید و بخش حسن‌آباد، خواستار حمایت‌های کلان برای فعال‌سازی مجدد کارگاه‌های قالی‌بافی و انتقال این هنر به نسل جوان شد.

او افزود: هدف ما این است که با حمایت‌های دولت و وزارت میراث فرهنگی، از ثبت شهر ملی عبور کرده و حسن‌آباد را به عنوان یک شهر جهانی قالی‌بافی در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه اروپا، معرفی کنیم.

در پایان، نماینده مردم اقلید ضمن تقدیر از تلاش‌های وزیر میراث فرهنگی، دکتر بهزاد مریدی (مدیرکل میراث فرهنگی فارس)، فرماندار و شهردار حسن‌آباد، برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ شیراز را فرصتی استثنایی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی استان فارس و ایجاد ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خریداران خارجی دانست.

فرماندار شهرستان اقلید، نیز در این‌مراسم با اشاره به اهدای لوح ثبت ملی شهر قالی‌بافی، این دستاورد را گامی بزرگ در راستای بازشناسی هنر دیرینه این منطقه و تبدیل آن به موتوری برای توسعه اقتصادی دانست.

روح الله مرادی با اشاره به تلاش‌های یک سال و نیم اخیر برای به ثمر رسیدن این پروژه، اظهار داشت: «ثبت ملی شهر قالی‌بافی، در واقع تکمیل پازل هنری هنرمندان غیور حسن‌آباد است؛ هنری که سال‌ها به سال دست به دست چرخیده و امروز به رسمیت شناخته شده است.» وی تأکید کرد که این شهر با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، اکنون به موتور محرک و کشنده صنعت فرش در سطح منطقه تبدیل شده است.

او با قدردانی از حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی و دکتر بهزاد مریدی (مدیرکل میراث فرهنگی فارس)، خاطرنشان کرد: شهرستان اقلید سرزمینی پر از هنرمندان و ظرفیت‌های بکر در حوزه‌های گردشگری، آثار باستانی و میراث فرهنگی است.

مرادی تأکید کرد: با نگاهی جامع و دقیق، سرمایه‌گذاری در این منطقه می‌تواند منجر به بالندگی هرچه بیشتر صنایع دستی و گردشگری شود.

فرماندار اقلید گفت: صنایع بالنده و ظرفیت‌های شهرستان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

مرادی ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های مدون‌تر، در سال‌های آینده شاهد حضور قدرتمندتر و اثرگذارتر محصولات اقلید در عرصه‌های ملی و جهانی باشند.

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