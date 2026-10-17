به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، آیین پاسداشت نخستین سالگرد انتخاب جهانی روستای شفیع‌آباد با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، سید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، معاونان استاندار و سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان و با استقبال پرشور مردم و گردشگران برگزار شد.

سید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی در این مراسم با اشاره به روند انتخاب جهانی شفیع‌آباد گفت: تهیه و تکمیل پرونده این روستا با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشین و بر مبنای ۱۰ شاخص مشخص آغاز شد و ارزیابی‌های کارشناسی، مستندسازی ظرفیت‌ها و تلاش جمعی مردم و دستگاه‌های اجرایی، زمینه انتخاب جهانی آن را فراهم کرد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی کامل بودن زیرساخت‌های گردشگری در کنار ابتکارات محلی را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی شفیع‌آباد برشمرد و افزود: مشارکت موثر مردم در فعالیت‌های گردشگری و توسعه روستا نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این انتخاب داشت، بررسی‌های کارشناسی طی یک سال و مستندات تهیه‌شده از ظرفیت‌های روستا، در کنار همراهی دستگاه‌های اجرایی و تلاش اهالی، به کسب این عنوان جهانی انجامید.

او با اشاره به نقش مردم، به‌ویژه زنان روستا، در آماده‌سازی شفیع‌آباد برای معرفی جهانی، فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، برنامه‌های کویرنوردی، برگزاری رویدادهای ورزشی از جمله دو ماراتن و حضور موثر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری را از دیگر عوامل اثرگذار در این موفقیت عنوان کرد.

فاطمی با قدردانی از همراهی استاندار کرمان، معاون عمرانی استاندار، دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و مردم شفیع‌آباد بیان کرد: انتخاب جهانی این روستا حاصل همدلی، مشارکت و تلاش جمعی است و حفظ این دستاورد، مستلزم تداوم همکاری میان مردم، مسئولان و فعالان گردشگری خواهد بود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت استمرار هم‌افزایی برای توسعه گردشگری شفیع‌آباد و روستاهای پیرامونی خاطرنشان کرد: حفظ عنوان جهانی این روستا نیازمند تقویت زیرساخت‌ها، استمرار برنامه‌های توسعه‌ای و صیانت از شاخص‌هایی است که زمینه انتخاب آن را فراهم کرده‌اند.

او همچنین شفیع‌آباد را دارای ظرفیت تبدیل‌شدن به مرکز رویدادهای گردشگری روستایی و عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی منطقه دانست و ایجاد بازارچه صنایع‌دستی را از اقداماتی برشمرد که می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی کمک کند.

فاطمی هویت اصیل روستا را یکی از مهم‌ترین عوامل جذب گردشگر دانست و تاکید کرد: توسعه گردشگری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که هویت فرهنگی و اجتماعی شفیع‌آباد حفظ شود، چراکه همین هویت، بخشی از ارزش و جذابیت جهانی این مقصد گردشگری است.

در این مراسم، از جمعی از فعالان و تلاشگران روستای شفیع‌آباد که در فرآیند معرفی و انتخاب جهانی روستا و همچنین بهسازی زیرساخت‌ها و حفظ شاخص‌های گردشگری نقش موثری داشته‌اند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد، همچنین محمدعلی طالبی استاندار کرمان، با اهدا لوح تقدیر از تلاش‌های سید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی به پاس تلاش‌هایش در کسب عنوان بهترین روستای گردشگری جهان برای شفیع‌آباد قدردانی کرد.

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