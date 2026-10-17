به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پس از اقدامات اولیه، مرحله دوم این طرح شامل محلول‌دهی و تغذیه تکمیلی درختان آسیب‌دیده در محدوده «خیابان سرتخت»، با همت و مشارکت فعال پرسنل واحد فضای سبز شهرداری فردوس انجام شد تا روند بازگشت شادابی و کاهش تنش گیاهی تسریع شود.

همچنین در مرحله سوم، یکی از مهم‌ترین اقدامات فنی یعنی پوشاندن ریشه‌های آسیب‌دیده درختان با خاک مناسب کشاورزی اجرایی شد. این خاک پیش از استفاده، نمونه‌برداری شده و پس از انجام آزمایش‌های لازم، تأییدیه آزمایشگاه تخصصی را کسب کرده بود. این بخش از عملیات با همکاری مشترک نیروهای کارگری دفتر میاه بلده و کارگران فضای سبز شهرداری باغستان و با نظارت دقیق کارشناسان واحد فضای سبز شهرداری فردوس به سرانجام رسید.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، ضمن قدردانی از این همراهی و هم‌افزایی ارزشمند، از تلاش‌های مجموعه شهرداری فردوس، شهرداری باغستان و دفتر میاه بلده قدردانی و اظهار کرد: حفاظت از میراث طبیعی و اکوسیستم مسیر قنات جهانی بلده، مسئولیتی فرابخشی است. خوشبختانه با تعامل و همدلی ایجاد شده میان دستگاه‌های ذیربط، این مراحل فنی و علمی با دقت در حال اجراست تا خطرات ناشی از تنش‌های اخیر به حداقل رسیده و سلامت این درختان ارزشمند حفظ شود.

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