کارگاه آموزشی نمدمالی در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا خلجی شنبه ۲۵ مهر، اظهار کرد: کارگاه آموزشی نمدمالی برای نخستین بار در استان همدان با نظارت و هماهنگی معاونت صنایع‌دستی و با حضور علاقه‌مندان این رشته به‌صورت رایگان در آتلیه هنری مونارت برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه توسعه آموزش‌های تخصصی، انتقال تجربه میان هنرمندان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت علاقه‌مندان، از گام‌های مؤثر در حفظ و تداوم هنرهای سنتی و صنایع‌دستی است، افزود: آموزش این کارگاه را فریبا صابریان از هنرمندان باتجربه رشته نمدمالی بر عهده داشت و این برنامه با هدف آشنایی علاقه‌مندان با ظرفیت‌های این هنر سنتی و فراهم‌کردن زمینه احیا و باززنده‌سازی آن اجرا شد.

او با اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه هنرهای سنتی بیان کرد: آموزش عملی و انتقال دانش و تجربه هنرمندان باسابقه به علاقه‌مندان، نقش مهمی در حفظ مهارت‌های بومی، شناسایی استعدادهای جدید و ایجاد زمینه برای تداوم فعالیت رشته‌های صنایع‌دستی دارد، همچنین برگزاری چنین کارگاه‌هایی می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با قابلیت‌های هنری و کاربردی این رشته‌ها را فراهم کند.

خلجی در ادامه به برگزاری برنامه‌ای دیگر در حوزه صنایع‌دستی و حمایت از تولیدات بانوان کارآفرین اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، اجرای زنده، نمایش و فروش محصولات قلاب‌بافی‌شده بانوان کارآفرین در محل دائمی نمایشگاه‌ها برگزار شد.

او ادامه داد: در این برنامه، مجموعه متنوعی از محصولات دست‌ساز بانوان از جمله انواع تن‌پوش‌ها، زیورآلات و دیگر تولیدات قلاب‌بافی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت و امکان فروش مستقیم محصولات نیز فراهم شد که تنوع محصولات و بسته‌بندی زیبا و مناسب آن‌ها از ویژگی‌های شاخص این عرضه بود.

معاون صنایع‌دستی استان همدان تاکید کرد: فراهم‌کردن فرصت برای نمایش زنده فرایند تولید، معرفی محصولات و عرضه مستقیم آثار هنرمندان و تولیدکنندگان می‌تواند به افزایش شناخت مخاطبان از ارزش و کیفیت صنایع‌دستی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مشتریان کمک کند.

خلجی اضافه کرد: حمایت از بانوان کارآفرین، توسعه بازار فروش محصولات دست‌ساز و ایجاد فرصت برای معرفی خلاقیت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها از زمینه‌های مهم رونق اقتصادی در حوزه صنایع‌دستی به شمار می‌رود، توجه به طراحی، تنوع محصول، بسته‌بندی مناسب و شیوه‌های مؤثر عرضه نیز می‌تواند در افزایش جذابیت محصولات و تقویت جایگاه آن‌ها در بازار نقش داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت احیای رشته‌های هنری و اجرای برنامه‌های معرفی و عرضه محصولات صنایع‌دستی، در کنار یکدیگر می‌توانند به تقویت زنجیره آموزش، تولید، معرفی و فروش کمک کنند و زمینه حضور پررنگ‌تر هنرمندان و کارآفرینان را در عرصه صنایع‌دستی فراهم آورند.

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