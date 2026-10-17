‌به گزاش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید از غرفه لارستان ضمن گفت‌وگو با مسئولان غرفه و بازدید از صنایع دستی و آثار فرهنگی نمایش داده شده، از اصالت، صداقت و فرهنگ غنی مردم لارستان قدردانی کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تأکید کرد: حفظ ارزش‌های پیشینیان و احترام به میراث فرهنگی، سرمایه‌ای است که در تار و پود فرهنگ مردم لارستان جاری است.

مریدی با اشاره به ظرفیت‌های بالای منطقه لارستان در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی، خاطرنشان کرد: این خطه دارای ظرفیت‌های منحصر به فردی است که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد. و

او همچنین بر اهمیت ترویج فرهنگ گردشگری و حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای در این منطقه تأکید کرد.

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