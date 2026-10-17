۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۷

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در بازدید از غرفه لارستان در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ شیراز:

احترام به میراث فرهنگی؛ سرمایه‌ای که در تار و پود فرهنگ مردم لارستان جاری است

احترام به میراث فرهنگی؛ سرمایه‌ای که در تار و پود فرهنگ مردم لارستان جاری است

‌مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، از غرفه اختصاصی شهرستان لارستان در جریان نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ شیراز بازدید کرد.

‌به گزاش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید از غرفه لارستان ضمن گفت‌وگو با مسئولان غرفه و بازدید از صنایع دستی و آثار فرهنگی نمایش داده شده، از اصالت، صداقت و فرهنگ غنی مردم لارستان قدردانی کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تأکید کرد: حفظ ارزش‌های پیشینیان و احترام به میراث فرهنگی، سرمایه‌ای است که در تار و پود فرهنگ مردم لارستان جاری است.

مریدی با اشاره به ظرفیت‌های بالای منطقه لارستان در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی، خاطرنشان کرد: این خطه دارای ظرفیت‌های منحصر به فردی است که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد. و

او همچنین بر اهمیت ترویج فرهنگ گردشگری و حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای در این منطقه تأکید کرد.

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کد خبر 1405072502621
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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