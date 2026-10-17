علی خاکسار، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: همدان فقط مجموعه‌ای از بناهای تاریخی، چشم‌اندازهای طبیعی و آیین‌های محلی نیست؛ مقصدی است که می‌تواند در قاب روایت‌های تازه، تصویری متفاوت و الهام‌بخش از خود به نمایش بگذارد. سفر گروه «روایتگران ایران» به همدان، از همین منظر، فراتر از یک برنامه تبلیغاتی است؛ تلاشی برای پیوند دادن میراث و ظرفیت‌های گردشگری استان با زبان امروز رسانه، شبکه‌های اجتماعی و تجربه‌های شخصی.

در روزگاری که بسیاری از گردشگران پیش از سفر، مقصد خود را در میان تصاویر، ویدئوها و روایت‌های منتشرشده در فضای مجازی انتخاب می‌کنند، روایت درست و جذاب می‌تواند نخستین جرقه علاقه‌مندی به یک شهر را در ذهن مخاطب ایجاد کند.

از دیده‌شدن تا تجربه‌کردن همدان

همدان از نظر میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی ظرفیت بالایی دارد؛ اما چالش اصلی صرفاً کمبود جاذبه نیست، بلکه تبدیل این ظرفیت‌ها به محصولی قابل تجربه و تقاضایی واقعی در بازار گردشگری است. حضور روایتگران زمانی اثربخش خواهد بود که معرفی جاذبه‌ها را به تجربه سفر، مسیرهای پیشنهادی، خدمات گردشگری و تصمیم نهایی مخاطب برای سفر پیوند دهد.

معرفی گنجنامه، آرامگاه بوعلی‌سینا، تپه هگمتانه، غار علیصدر، شهر زیرزمینی سامن، مینی‌ورلد ملایر، روستاهای هدف گردشگری، صنایع‌دستی متنوع و تجربه‌محور همدان، غذاها و سوغات محلی، زمانی اثر بیشتری خواهد داشت که مخاطب بداند چگونه از این مکان‌ها بازدید کند، چه مدت در همدان بماند، کجا اقامت داشته باشد و چه تجربه‌هایی را نباید از دست بدهد. سوغات محلی همدان از محصولات سفالی و سرامیکی و صنایع‌دستی گرفته تا خوراکی‌ها و فرآورده‌های بومی، می‌تواند بخشی ماندگار از تجربه سفر باشد. معرفی این سوغات، همراه با توضیح درباره خاستگاه، کاربرد، شیوه تهیه و ارزش فرهنگی آن‌ها، به گردشگر کمک می‌کند انتخابی آگاهانه داشته باشد و بخشی از هویت مقصد را با خود به خانه ببرد.

صنایع‌دستی همدان، از سفال و سرامیک تا منبت و دیگر هنرهای بومی نیز می‌توانند بخشی از تجربه سفر باشند؛ به‌ویژه زمانی که گردشگر امکان مشاهده فرایند تولید، گفت‌وگو با هنرمندان و مشارکت در ساخت یا خرید آگاهانه محصولات را داشته باشد. آشنایی با مراحل تولید سفال، از آماده‌سازی گل و شکل‌دهی تا خشک‌کردن، لعاب‌کاری و پخت، یا مشاهده فرایند منبت‌کاری و دیگر هنرهای سنتی، تجربه‌ای عمیق‌تر از خرید یک محصول آماده ایجاد می‌کند. در این صورت، محتوا از یک تصویر زیبا یا گزارش کوتاه فراتر می‌رود و به راهنمایی عملی برای سفر تبدیل می‌شود؛ راهنمایی‌ که هم جاذبه‌ها، هم سوغات محلی و هم فرایند تولید محصولات بومی را به مخاطب معرفی می‌کند.

کمپینی فراتر از آمار بازدید

یکی از نقاط قوت این برنامه، برنامه‌ریزی برای بازنشر محتوا در چند مرحله است؛ اقدامی که می‌تواند عمر کمپین را افزایش دهد و پیام آن را به مخاطبان بیشتری برساند. با این حال، موفقیت چنین طرحی نباید تنها با تعداد بازدید، لایک یا دنبال‌کننده سنجیده شود.

شاخص‌های مهم‌تر شامل میزان تعامل مخاطبان، افزایش جست‌وجوی نام همدان، رشد تقاضای سفر، رزرو اقامتگاه‌ها و در نهایت تغییر در تعداد و الگوی ورود گردشگران است. همچنین باید بررسی کرد کدام نوع محتوا، کدام جاذبه یا کدام روایت بیشترین واکنش را ایجاد کرده است. این داده‌ها به مدیران و فعالان گردشگری کمک می‌کند برنامه‌های آینده را دقیق‌تر طراحی کنند و منابع خود را بر بخش‌هایی متمرکز سازند که بیشترین تأثیر را بر تصمیم گردشگران دارند.

همکاری شبکه‌ای؛ شرط موفقیت روایت‌ها

توسعه گردشگری همدان تنها با تولید محتوای جذاب محقق نمی‌شود. این مسیر به همکاری میان اداره‌کل میراث فرهنگی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی، جامعه محلی، فعالان رسانه‌ای و دیگر دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

اگر روایت‌های منتشرشده با بهبود خدمات، دسترسی مناسب، اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش جامعه محلی و حمایت از کسب‌وکارهای گردشگری همراه نباشد، ممکن است میان تصویری که در فضای مجازی ارائه می‌شود و تجربه واقعی مسافر فاصله ایجاد شود. حفظ هماهنگی میان روایت و واقعیت، برای ایجاد اعتماد و تبدیل مخاطب مجازی به گردشگر واقعی اهمیت اساسی دارد.

از یک سفر رسانه‌ای تا یک الگوی پایدار

هدف آن است که تور «روایتگران ایران» به الگویی موفق برای بازاریابی مقصد تبدیل شود؛ الگویی که از یک سفر رسانه‌ای مقطعی فراتر رود و به کمپینی مستمر، داده‌محور و قابل سنجش تبدیل شود. مسیر این کمپین باید از «دیده‌شدن همدان» به «انتخاب همدان برای سفر» ختم شود.

تحقق این هدف، نیازمند تداوم ارتباط با روایتگران، تولید محتوای منظم در فصل‌های مختلف، معرفی تجربه‌های متنوع و توجه به گروه‌های گوناگون گردشگران است. همدان می‌تواند برای علاقه‌مندان به تاریخ، طبیعت، فرهنگ، غذا، صنایع‌دستی، سوغات محلی، ماجراجویی و سفرهای خانوادگی، روایت‌های متفاوتی داشته باشد؛ روایت‌هایی که هرکدام مخاطب خاص خود را جذب می‌کنند.

جمع‌بندی؛ مقصدی که باید از نزدیک تجربه شود

در نهایت، هدف این نیست که چند نفر همدان را در فضای مجازی ببینند؛ هدف آن است که مخاطبان پس از دیدن این روایت‌ها، برای سفر به همدان برنامه‌ریزی کنند و این شهر را از نزدیک تجربه کنند. همین‌جا مرز میان تبلیغات گردشگری و توسعه واقعی گردشگری شکل می‌گیرد.

موفقیت این برنامه زمانی معنا پیدا می‌کند که دیده‌شدن همدان به افزایش علاقه، برنامه‌ریزی سفر، اقامت بیشتر، رونق کسب‌وکارهای محلی، معرفی سوغات و محصولات بومی و شکل‌گیری تصویری پایدار و مثبت از این مقصد منجر شود. همدان ظرفیت آن را دارد که نه فقط در قاب روایتگران، بلکه در انتخاب نهایی گردشگران نیز جایگاهی ماندگار پیدا کند.

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