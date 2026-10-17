به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: از هفته قبل و همزمان با هفته کودک فعالیت بخش کودک در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان پایلوت کشوری آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این بخش با هدف آشنایی بیشتر کودکان با میراث‌فرهنگی و با شعار کشف تاریخ، تجربه هنر و لمس میراث فعالیت می‌کند و تلاش می‌کنیم کودکان بازدید کننده از مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی لحظات پرباری را تجربه کنند.

او تاکید کرد: بخش کودک با همکاری و همراهی معاونت فرهنگی روابط عمومی وزارتخانه به عنوان پایلوت کشوری در مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی فعالیت می‌کند و همراه با بازی، یادگیری و خلاقیت برای کودکان است.

جباری ضمن اشاره به اهمیت آشنایی کودکان از سنین پایین با مواریث فرهنگی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های گردشگری کشور، ادامه داد: آموزش گلیم‌بافی و فرش‌بافی، استفاده از تجربه بازی‌های مختلف مانند جورچین برای آشنایی با میراث‌فرهنگی، ضرب نمادین سکه صفوی، چاپ پارچه با مهر از جمله فعالیت‌هایی است که کودکان در این بخش انجام می‌دهند.

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