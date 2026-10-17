به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، برزین ضرغامی جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در دیدار با محمدعلی طالبی استاندار کرمان، با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی استاندار و مجموعه مدیریت اجرایی استان با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان گفت: این استان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی برخوردار است و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت تولید، توسعه بازار و ارتقا جایگاه اقتصادی صنایع‌دستی منجر شود.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت تبدیل حمایت‌های فرهنگی به اقدام‌های عملی و اقتصادی افزود: حمایت از هنرمندان نباید به برنامه‌های فرهنگی محدود شود، بلکه لازم است در تصمیم‌ها و سازوکارهای اجرایی دستگاه‌ها نیز نمود پیدا کند.

او در ادامه بیان کرد: خرید هدایای سازمانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی از محصولات صنایع‌دستی کرمان، اقدامی موثر برای حمایت از هنرمندان بومی، ایجاد بازار فروش پایدار و کمک به رونق اقتصادی این حوزه است و هدایت تقاضای سازمانی به سمت تولیدات داخلی استان، علاوه بر معرفی هنرهای سنتی کرمان، به گردش اقتصادی محصولات، تقویت کسب‌وکارهای مرتبط و افزایش انگیزه تولید در میان هنرمندان کمک می‌کند.

ضرغامی فعال‌سازی و توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در شهرستان‌های استان را از دیگر راهکارهای حمایت از هنرمندان دانست و گفت: ایجاد و تقویت این بازارچه‌ها می‌تواند زمینه عرضه مستقیم محصولات، دسترسی آسان‌تر تولیدکنندگان به بازار و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم کند و تحقق این هدف نیازمند همکاری مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین از آمادگی این معاونت برای هماهنگی با مسئولان استان به‌منظور بررسی زمینه‌های برگزاری جشنواره ملی فجر صنایع‌دستی در کرمان خبر داد و افزود: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان، نمایش آثار شاخص و گسترش بازار فروش صنایع‌دستی است و می‌تواند به شناساندن ظرفیت‌های هنری استان در سطح ملی کمک کند.

او با اشاره به ضرورت تقویت همکاری میان بخش دولتی و فعالان صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: کرمان از پشتوانه ارزشمندی در هنرهای سنتی برخوردار است و با تداوم حمایت‌های استانداری، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار، می‌توان زمینه افزایش سهم صنایع‌دستی در اقتصاد استان و حمایت موثرتر از هنرمندان را فراهم کرد.

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