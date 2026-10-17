محمدعلی طالبی استاندار کرمان در گفت‌گو با خبرنگار میراث آریا در حاشیه مراسم پاسداشت نخستین سالگرد انتخاب روستای شفیع‌آباد به‌عنوان بهترین روستای گردشگری جهان، ضمن تبریک مجدد این رویداد، از مردم روستا و تمامی افرادی که در تحقق آن نقش داشتند، قدردانی کرد.

استاندار کرمان با اشاره به نقش موثر مشارکت مردم در ثبت جهانی شفیع‌آباد اظهار کرد: همت و همراهی مردم، عامل مهمی در تحقق این موفقیت بود و بدون مشارکت آنان، چنین رویدادی رقم نمی‌خورد.

او با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز روستا افزود: مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم و مسئولان محلی برای توسعه زیرساخت‌ها و معرفی شفیع‌آباد در سطح جهانی تلاش کرده‌اند که تامین آب، ایجاد شبکه جدید برق و اقدامات انجام‌شده از سوی جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سازمان راهداری از جمله این فعالیت‌هاست.

طالبی با اشاره به افتتاح پروژه انتقال آب شفیع‌آباد هم‌زمان با برگزاری مراسم پاسداشت این رویداد، تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها باید در کنار برنامه‌ریزی برای رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دنبال شود تا مردم روستا بیشترین بهره را از دستاوردهای ثبت جهانی ببرند.

استاندار کرمان انتخاب شفیع‌آباد به‌عنوان بهترین روستای گردشگری جهان را نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری روستایی دانست و گفت: تجربه این روستا که با مشارکت مردم و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است، می‌تواند الگویی برای توسعه و معرفی دیگر روستاهای مستعد استان کرمان باشد.

او همچنین با اشاره به وحدت و هم‌افزایی میان مسئولان در بخش شهداد اظهار کرد: همراهی و توافق‌نظر مسئولان این منطقه، زمینه پیگیری جدی موضوع ارتقا بخش شهداد را از سوی مسئولان استان فراهم کرده است.

طالبی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری مراسم پاسداشت نخستین سالگرد انتخاب جهانی شفیع‌آباد و نشست‌های مرتبط با آن، زمینه‌ساز توسعه بیشتر گردشگری در بخش شهداد، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی با محوریت ظرفیت‌های بومی منطقه باشد.

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