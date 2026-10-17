به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی عالیپور ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ از برگزاری برنامه فرهنگی‌ـ‌ورزشی «جام میراث» به مناسبت هفته ملی کودک در موزه هفت‌تپه خبر داد و گفت: این برنامه باحضور دانش‌آموزان مدرسه عشایری سرداحی و با هدف ایجاد فضایی شاد و پویا، ترویج فرهنگ ورزش و تقویت حس تعلق به میراث‌فرهنگی و تاریخی در میان نسل آینده برگزار شد.

سرپرست پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه با تأکید بر اهمیت آشنایی کودکان با میراث‌فرهنگی از سنین پایین اظهار کرد: فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای تجربه هم‌زمان فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی، زمینه‌ای مناسب برای افزایش آگاهی کودکان از ارزش آثار تاریخی و تقویت ارتباط عاطفی آنان با میراث سرزمین‌شان است.

او افزود: دانش‌آموزان در این برنامه، در فضایی دوستانه در فعالیت‌های ورزشی و بازی‌های گروهی شرکت کردند و لحظاتی سرشار از هیجان، همدلی و نشاط را تجربه کردند. همچنین، بازدید از بخش‌های تخصصی موزه و آشنایی با فعالیت‌های آزمایشگاه و کارگاه مرمت، فرصتی برای شناخت بیشتر آنان از فرآیند حفاظت و نگهداری آثار تاریخی فراهم کرد.

عالی‌پور با اشاره به مسئولیت اجتماعی این مجموعه در قبال جوامع محلی بیان کرد: توجه به کودکان روستاهای پیرامونی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای حضور آنان در برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی، از رویکردهای مهم این پایگاه است؛ چراکه آشنایی نسل آینده با میراث‌فرهنگی می‌تواند به شکل‌گیری نگرشی مسئولانه در قبال حفاظت از آثار تاریخی و هویت فرهنگی منطقه کمک کند.

او از همراهی و مساعدت مدیر و آموزگاران مدرسه عشایری سرداحی و همچنین شرکت شیر پگاه شوش در برگزاری این برنامه نیز قدردانی کرد.

برنامه «جام میراث» در چارچوب برنامه‌های هفته ملی کودک، تلاشی برای پیوند میان نشاط کودکانه، فعالیت‌های ورزشی و آموزش غیرمستقیم میراث‌فرهنگی بود؛ رویکردی که موزه را به فضایی زنده برای یادگیری، تجربه و آشنایی نسل آینده با تاریخ و هویت فرهنگی سرزمین تبدیل می‌کند.

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