به گزارش میراث‌آریا، جواد زکی شمس‌آبادی روز ۱۵ آبان‌ماه در فرهنگسرای نیاوران تهران روی صحنه می‌رود.

این خواننده برای کنسرت پیش‌رو، مجموعه‌ای شامل ۲۴ قطعه را در نظر گرفته است؛ مجموعه‌ای که با هدف ایجاد تنوع در فضای اجرا و برقراری تعادل میان آثار خاطره‌انگیز و دیگر قطعات انتخاب شده است.

آماده‌سازی قطعات برای اجرای زنده، بازنگری در تنظیم‌ها و حفظ هویت موسیقایی آثار از جمله ملاحظاتی است که در شکل‌گیری این کنسرت مورد توجه قرار گرفته است. در چنین اجرایی، هماهنگی میان خواننده و نوازندگان و همچنین تناسب تنظیم‌ها با فضای صحنه، نقش مهمی در کیفیت نهایی برنامه دارد.

علی فرهنگی نیز به‌عنوان رهبر ارکستر در این اجرا حضور خواهد داشت و همراهی گروه نوازندگان، بخش موسیقایی کنسرت را شکل می‌دهد.

از دیگر محورهای قابل توجه در اجرای پیش‌رو، توجه به کیفیت موسیقی و ارتباط با مخاطب است؛ موضوعی که در اجرای زنده، علاوه بر امکانات فنی، به توانایی نوازندگان، تسلط اجرایی و هماهنگی اعضای گروه وابسته است.

این کنسرت روز ۱۵ آبان‌ماه در دو سانس در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای تهیهٔ بلیت می‌توانند به سایت هنر تیکت مراجعه کنند.

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