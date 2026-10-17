درخت گردو کهنسال روستای زرقان جغتای در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: درخت گردوی کهنسال در روستای زرقان شهرستان جغتای قرار دارد.

محمود طغرایی مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درباره سیمای ظاهری این درخت گفت: تنه این درخت کهنسال با قطر تنه حدود ۱۴۳ سانتی متر و ارتفاع آن ۱۰ متر است، همچنین طول سایه انداز ۲۱ متر و عرض سایه انداز نیز ۱۵ متر است.

او افزود: براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان، پیشینگی این درخت در حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ سال برآورد شده است.

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