به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نرم‌افزار آرتیوا روز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، جمعی از هنرمندان و بازدیدکنندگان نمایشگاه ملی صنایع دستی و گردشگری شیراز رونمایی شد؛ پلتفرمی نوآورانه که با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، درصدد ایجاد بستری تازه برای معرفی و عرضه آثار هنرمندان ایرانی به مخاطبان جهانی است.

مهبد مریدی، برنامه‌نویس و سازنده نرم‌افزار آرتیوا، با اشاره به رویکرد این مجموعه در توسعه بازار صنایع‌دستی کشور، هدف اصلی این پلتفرم را ایجاد اکوسیستمی مدرن برای معرفی ظرفیت‌های هنری ایران و برقراری ارتباط مؤثر میان هنرمندان و بازارهای بین‌المللی عنوان کرد.

او درباره نام‌گذاری این پلتفرم اظهار کرد: نام «آرتیوا» از ترکیب دو واژه Art به معنای هنر و Viva به معنای زندگی گرفته شده و بیانگر رویکرد این مجموعه در پیوند هنر با زندگی و فناوری‌های نوین است. هدف ما فراهم‌کردن بستری برای هنرمندان ایرانی است تا بتوانند آثار خود را در فضایی شبیه به گالری‌های دیجیتال به نمایش بگذارند.

مریدی افزود: در آرتیوا، استفاده از مدل‌سازی سه‌بعدی و فوتودراماهای صوتی‌ـ‌تصویری، تجربه‌ای متفاوت از مشاهده و شناخت آثار هنری را برای مخاطبان فراهم می‌کند. همچنین، بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند به توسعه قابلیت‌های پلتفرم، تسهیل دسترسی هنرمندان به بازارهای جهانی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک کند.

به گفته سازنده این نرم‌افزار، آرتیوا در سه حوزه اصلی پوشاک، کفش محلی و تجهیزات خانگی فعالیت می‌کند و رشته‌های متنوعی از صنایع دستی، از جمله خاتم‌کاری، منبت‌کاری، قلم‌زنی، جاجیم‌بافی، گلیم‌بافی، گوهربافی و سفالگری را پوشش می‌دهد.

مریدی در پایان خاطرنشان کرد: نسخه اولیه کاربردی این نرم‌افزار (MVP) فعال شده و این مجموعه در حال توسعه پلتفرم و جذب آثار هنرمندان است.

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