رونمایی از سامانه گردشگری سیمرغ با هوش مصنوعی در شیراز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سامانه گردشگری سیمرغ روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان فارس و ارائه خدمات هوشمند به گردشگران، هم‌زمان با بازدید انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، شهردار شیراز، مسئولان میراث فرهنگی، فرماندار شیراز و جمعی از فعالان حوزه گردشگری از آرت اکسپو ۲۰۲۶ رونمایی شد.

این سامانه با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در سه بخش طراحی شده است و از معرفی جاذبه‌های تاریخی فارس و فراهم‌کردن امکان بازدید مجازی تا ارائه اطلاعات گردشگری سلامت و رزرو خدمات سفر را پوشش می‌دهد.

نخستین بخش سامانه سیمرغ به معرفی جاذبه‌های گردشگری و فراهم‌کردن امکان بازدید مجازی از اماکن تاریخی استان فارس اختصاص دارد. این قابلیت به مخاطبان کمک می‌کند پیش از سفر، با جاذبه‌ها و مقاصد گردشگری موردنظر خود آشنا شوند.

بخش دوم این سامانه، ظرفیت‌های گردشگری سلامت را معرفی می‌کند و اطلاعات مرتبط با این حوزه را به زبان‌های فارسی و عربی در اختیار مخاطبان داخلی و خارجی قرار می‌دهد.

فروش بلیت و رزرو خدمات سفر نیز سومین بخش سامانه سیمرغ است که در کنار محتوای معرفی مقصد و قابلیت بازدید مجازی، امکان دسترسی گردشگران به خدمات مورد نیاز سفر را فراهم می‌کند.

رونمایی از سامانه گردشگری سیمرغ، گامی در جهت پیوند فناوری‌های نوین با معرفی ظرفیت‌های گردشگری فارس به شمار می‌رود؛ رویکردی که آشنایی مجازی با میراث تاریخی استان، دسترسی به اطلاعات گردشگری سلامت و استفاده از خدمات سفر را در یک بستر گرد هم آورده است.

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