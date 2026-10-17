مجید احمدی «دبیر قرارگاه سلامت شهر تهران» شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در حکمی مجید احمدی چرخابی را به‌عنوان دبیر قرارگاه سلامت شهر تهران منصوب کرد.



در این حکم، بر ضرورت شکل‌گیری سازوکاری یکپارچه برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مدیریت شهری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، نهادهای تخصصی، بخش‌خصوصی و گروه‌های جهادی در راستای ارتقای سلامت شهروندان تاکید شده است.



بر اساس ماموریت‌های تعیین‌شده، راه‌اندازی و سامان‌دهی قرارگاه سلامت شهر تهران با رویکردی علمی، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر، تقویت حکمرانی مردمی و محله‌محور سلامت، استقرار نظام پایش و رصد وضعیت سلامت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، توسعه برنامه‌های مشترک سلامت‌محور در محلات و ارتقای تاب‌آوری سلامت شهر در شرایط بحران، از محورهای اصلی فعالیت این قرارگاه خواهد بود.



همچنین توسعه خدمات اجتماعی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، ارتقای زیرساخت‌های بهداشت محیط و تقویت سازوکارهای ارزیابی مستمر عملکرد و سنجش میزان تحقق اهداف، در شمار اولویت‌های این ماموریت قرار دارد. در این چارچوب، بهره‌گیری از داده‌ها و فناوری‌های نوین، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و توجه به ظرفیت خانه‌های سلامت، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی، از الزامات تحقق رویکرد سلامت در سیاست‌گذاری‌های شهری به شمار می‌رود.



مجید احمدی چرخابی دارای دکترای سیاست‌گذاری با گرایش سلامت، مدرس دانشگاه، عضو مدعو فرهنگستان علوم پزشکی و مولف چندین جلد کتاب و مقاله در حوزه سیاست‌گذاری سلامت است. در سوابق اجرایی و مدیریتی او، قائم‌مقامی سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، مدیرکلی فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشاورت وزیر بهداشت، ریاست مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت بهداشت و مدیرکلی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان علوم پزشکی کشور به چشم می‌خورد.

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