توسعه گردشگری فناورانه و ثبت جهانی روستاها تا رونق اقتصاد محلی با رویدادهای بومی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی، امروز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه دومین جشنواره شیره‌پزان روستای هدف گردشگری مزار شهرستان بجستان، با تأکید بر ضرورت معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته ‌شده، از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تبلیغات گردشگری، توسعه رویدادهای محلی و تقویت مشارکت جوامع روستایی خبر داد و اظهار کرد: توزیع متوازن سفر در سطح استان، معرفی مقاصد جدید و رونق اقتصاد گردشگری در شهرستان‌ها و روستاها از اولویت‌های اصلی برنامه‌های این معاونت است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در تشریح برنامه‌ها و راهبردهای کلان حوزه گردشگری ادامه داد: شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان، به‌ ویژه جاذبه‌های کمتر شناخته‌ شده، از اولویت‌های اصلی برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری داخلی به شمار می‌رود.

او افزود: استان از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، طبیعی، تاریخی و صنایع‌دستی برخوردار است که بخشی از آن‌ها هنوز به‌ صورت مطلوب به گردشگران معرفی نشده‌اند. بر همین اساس، تلاش می‌کنیم با استفاده از شیوه‌های نوین بازاریابی و تبلیغات هدفمند، زمینه معرفی گسترده‌تر این ظرفیت‌ها و افزایش شناخت گردشگران از مقاصد جدید و مقاصد نوظهور استان را فراهم و به گردشگران معرفی کنیم.

رکنی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های روز در صنعت گردشگری تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازاریابی، از جمله هوش مصنوعی، به ‌طور جدی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه، روش‌های مؤثرتری برای معرفی جاذبه‌ها و جذب گردشگران به کار بگیریم.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: امروزه استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به شناسایی بهتر مخاطبان، هدفمندتر شدن تبلیغات و معرفی مؤثرتر مقاصد گردشگری کمک کند. هدف ما این است که با استفاده از این ابزارها، ظرفیت‌های کمتر شناخته‌ شده استان را در معرض دید گردشگران قرار دهیم و زمینه بهره‌مندی مناطق مختلف از فرصت‌های صنعت گردشگری را افزایش دهیم.

توزیع متوازن سفر؛ راهبردی برای رونق اقتصاد شهرستان‌ها و روستاها

رکنی با تأکید بر اهمیت توزیع متوازن سفر در سطح استان گفت: یکی از اهداف کلیدی ما این است که گردشگری به همه مناطق استان گسترش پیدا کند و منافع اقتصادی و اجتماعی این صنعت تنها به چند مقصد شناخته ‌شده محدود نماند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: شهرستان‌ها و روستاهای استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند که می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب به مقاصد جذاب گردشگری تبدیل شوند. معرفی این ظرفیت‌ها و ایجاد انگیزه برای سفر به مناطق مختلف، علاوه بر افزایش تنوع مقاصد گردشگری، می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

او برگزاری رویدادهای گردشگری محلی را یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق این هدف دانست و اظهار کرد: جشنواره‌های بومی با تکیه‌بر هویت فرهنگی، آیین‌ها و سنت‌های اصیل هر منطقه، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده و جذب گردشگر فراهم می‌کنند.

رکنی با اشاره به برگزاری دومین جشنواره شیره‌پزان در روستای مزار شهرستان بجستان اظهار کرد: این جشنواره نمونه‌ای از رویدادهای گردشگری ریشه‌دار در فرهنگ و هویت محلی است که می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های روستا و افزایش توجه گردشگران به این منطقه را فراهم کند.

او یاد آور شد: رویدادهایی این گونه، علاوه بر پاسداشت سنت‌های بومی، می‌توانند زمینه عرضه محصولات محلی، معرفی توانمندی‌های مردم منطقه و تقویت ارتباط میان گردشگران و جامعه میزبان را فراهم آورند. از این منظر، توسعه جشنواره‌های محلی صرفاً برگزاری یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از برنامه‌ریزی برای رونق گردشگری و اقتصاد مناطق روستایی باشد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی به برنامه‌های مربوط به معرفی بین‌المللی مقاصد گردشگری اشاره کرد و گفت: کسب عناوین معتبر گردشگری برای روستاها و شهرهای استان با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان جهانی گردشگری و سازمان کشورهای عضو اکو، با هدف تقویت برند گردشگری استان دنبال می‌شود.

رکنی افزود: در این چارچوب، روستای هدف گردشگری ریاب به ‌عنوان نامزد عنوان بهترین روستای گردشگری سازمان جهانی گردشگری و شهر نیشابور به‌عنوان نامزد پایتخت گردشگری کشورهای عضو سازمان اکو انتخاب شده‌اند.

او گفت: این اقدامات بخشی از مسیر معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی است و تلاش می‌کنیم با شناسایی و معرفی قابلیت‌های بیشتر، زمینه حضور پررنگ‌تر شهرها و روستاهای مستعد استان در برنامه‌های برندسازی گردشگری فراهم شود.

رکنی ادامه داد: برندسازی گردشگری زمانی می‌تواند اثربخش باشد که بر ظرفیت‌های واقعی هر مقصد تکیه داشته باشد و ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و اجتماعی آن به‌درستی معرفی شود. از این رو، شناسایی توانمندی‌های محلی و برنامه‌ریزی برای معرفی هدفمند آن‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تأکید کرد: معرفی بین‌المللی مقاصد گردشگری می‌تواند به افزایش شناخت گردشگران از جاذبه‌های استان کمک کند و فرصت‌های بیشتری برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با گردشگری به وجود آورد. این مسیر با تکیه‌بر ظرفیت‌های موجود و شناسایی قابلیت‌های جدید ادامه خواهد یافت.



مشارکت جوامع محلی، پایه توسعه پایدار گردشگری

رکنی با تأکید بر نقش مردم در توسعه گردشگری اظهار کرد: مشارکت اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد و اجرای برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی ساکنان مناطق منتخب، از ارکان اصلی موفقیت در توسعه پایدار گردشگری است.

او افزود: جوامع محلی به دلیل آشنایی نزدیک با فرهنگ، آیین‌ها، سنت‌ها و ویژگی‌های محیطی مناطق خود، نقش مهمی در معرفی صحیح مقاصد گردشگری دارند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن حفظ اصالت فرهنگی مناطق، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در فعالیت‌های گردشگری را فراهم کند.

معاون گردشگری استان تصریح کرد: توسعه گردشگری نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی است. در همین راستا، اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی جوامع محلی در شهرستان‌ها و روستاهای منتخب با همکاری فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها دنبال می‌شود.

او اظهار کرد: زمانی می‌توان از توسعه پایدار گردشگری سخن گفت که مردم محلی نیز در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها نقش داشته باشند و از فرصت‌های اقتصادی ایجادشده بهره‌مند شوند. تقویت مشارکت اجتماعی می‌تواند به افزایش مسئولیت‌پذیری در قبال میراث فرهنگی، حفاظت از سنت‌های بومی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری کمک کند.

رکنی همچنین بر اهمیت همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌های محلی در پیشبرد برنامه‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی هر منطقه، در کنار آموزش و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌ها و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی توسعه گردشگری را فراهم آورد.

رویدادهای بومی؛ فرصتی برای معرفی هویت فرهنگی مناطق

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه جشنواره‌های محلی در معرفی هویت مناطق اظهار کرد: هر رویداد بومی می‌تواند روایتگر بخشی از فرهنگ، تاریخ و شیوه زندگی مردم یک منطقه باشد و از این طریق، زمینه آشنایی گردشگران با ویژگی‌های منحصربه‌ فرد آن مقصد را فراهم کند.

او افزود: جشنواره شیره‌پزان مزار نیز با تکیه‌بر سنت‌های اصیل منطقه، ظرفیت آن را دارد که در کنار معرفی فرهنگ محلی، به تقویت جایگاه گردشگری روستا کمک کند. استمرار چنین رویدادهایی، همراه با تبلیغات هدفمند و مشارکت مردم، می‌تواند به افزایش توجه گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی محلی منجر شود.

رکنی تأکید کرد: راهبرد اصلی ما در توسعه گردشگری استان، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته ‌شده، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بازاریابی، گسترش رویدادهای بومی، تقویت برندسازی مقاصد و افزایش مشارکت جوامع محلی است. با پیگیری هماهنگ این برنامه‌ها می‌توان زمینه توزیع متوازن سفر، تقویت اقتصاد گردشگری و بهره‌مندی بیشتر شهرستان‌ها و روستاهای استان از فرصت‌های این صنعت را فراهم کرد.

رونمایی از گواهینامه ثبت جشنواره شیره‌پزان مزار در تقویم رویدادهای گردشگری ایران

در جریان برگزاری دومین جشنواره شیره‌پزان در روستای هدف گردشگری مزار شهرستان بجستان، با حضور معاون گردشگری استان و جمعی از مسئولان، از گواهینامه ثبت این جشنواره در تقویم رویدادهای گردشگری ایران با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، پاسداشت آیین‌های سنتی و تقویت گردشگری روستایی رونمایی شد.

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