به گزارش خبرنگار میراث آریا، پرونده ششمین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای روستایی و عشایری کشور در حالی در تهران بسته شد که کاروان تولیدکنندگان و هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد پس از عرضه موفق محصولات خود به استان بازگشتند.

این رویداد چهارروزه به عنوان مهم‌ترین آوردگاه معرفی ظرفیت‌های روستایی کشور، بستر مناسبی را فراهم کرد تا دست‌بافته‌های اصیل دیار زاگرس در معرض دید بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی پایتخت قرار گیرد.

داریوش مظفر، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد، پس از اتمام این نمایشگاه و بازگشت به استان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا اظهار کرد: این رویداد ملی فرصت بی‌بدیلی بود تا اصالت و توانمندی‌های روستاییان و عشایر این استان، به‌ویژه در بخش صنایع‌دستی فاخر همچون گلیم و جاجیم، در قلب پایتخت جلوه‌گر شود و توجه کارشناسان و بازار ملی را به خود جلب کند.

او در پاسخ به این سؤال که دستاوردهای ملموس حضور کهگیلویه و بویراحمد در این نمایشگاه چه بوده است تصریح کرد: دست‌بافته‌های زنان غیور عشایری، به ویژه گلیم‌های سنتی با رنگرزی گیاهی و جاجیم‌های بافته‌شده از پشم طبیعی، کانون توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت و این استقبال ملموس نشان داد صنایع‌دستی این استان از چنان اصالتی برخوردار است که توان رقابت در بالاترین سطوح تجاری و صادراتی را داراست.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین دستاورد تجاری این سفر چیست خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دستاورد بازگشت از این نمایشگاه، تنها فروش مقطعی نبود، بلکه شبکه‌سازی، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، عقد قراردادهای پیش‌خرید برای کارگاه‌های روستایی و گشوده شدن مسیرهای نوین برای بازاریابی دیجیتال و سراسری به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به این سؤال که برنامه‌های آتی استانداری برای حمایت از بافندگان چیست افزود: صنایع‌دستی و به‌ویژه دست‌بافته‌های عشایری موتور محرک اقتصاد مقاومتی در دل مناطق روستایی هستند و حمایت پایدار از گلیم‌بافان و جاجیم‌بافان، نه تنها از مهاجرت‌های بی‌رویه جلوگیری می‌کند، بلکه چرخه معیشت و ثروت‌آفرینی بومی را به شکل چشمگیری به گردش درمی‌آورد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان ابراز امیدواری کرد: تجارب کسب‌شده از این نمایشگاه، سرآغاز جهشی بزرگ در توسعه برندینگ، استانداردسازی بسته‌بندی، تسهیل پیوند بافندگان با بازارهای بزرگ و حمایت ویژه تسهیلاتی از کارگاه‌های روستایی و عشایری استان باشد تا نام کهگیلویه و بویراحمد همواره در قله صنایع‌دستی کشور بدرخشد.

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