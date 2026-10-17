افزایش ۲۰ درصدی حضور گردشگران داخلی در شهرستان خواف

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود باعقیده امروز شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه ورود چند تور گردشگری به شهرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت ورود گردشگران به این شهرستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد گردشگران خارجی ورودی به خواف بسیار محدود بوده و بیشتر گردشگران ما داخلی هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف با بیان اینکه از ابتدای پاییز نیز رزروهای گردشگری ادامه داشته و به ‌طور معمول هر هفته سه تا چهار رزرو برای حضور گردشگران داخلی انجام می‌شود، از افزایش میزان رشد گردشگران داخلی نسبت به سال گذشته خبر داد.

باعقیده در خصوص وضعیت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان و تأثیر آن بر افزایش ماندگاری گردشگران گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم خواف این است که بسیاری از بناهای تاریخی در موقعیت‌هایی قرار گرفته‌اند که دسترسی به مراکز انتظامی و بهداشتی و سایر مراکز مورد نیاز نیز در اطراف آن‌ها وجود دارد. همچنین در بسیاری از این مناطق، پوشش تلفن همراه و اینترنت مناسب است و گردشگرانی که به شهرستان سفر می‌کنند، معمولاً از نظر زیرساخت‌های موجود گلایه خاصی ندارند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف ادامه داد: البته در مسیرهای گردشگری هنوز مجتمع‌های خدماتی و امکانات بهداشتی بین‌راهی به‌طور کامل راه‌اندازی نشده‌اند و این موضوع از جمله مواردی است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، اما در کنار بسیاری از بناهای تاریخی، امکانات مناسبی وجود دارد و مشکل خاصی از این نظر گزارش نشده است.

او در پاسخ به پرسشی درباره مدت اقامت گردشگران در شهرستان خواف اظهار کرد: میانگین اقامت گردشگران در خواف حداقل دو شب است و تلاش می‌کنیم با ارائه برنامه‌های متنوع فرهنگی و گردشگری، شرایطی فراهم کنیم که گردشگران علاوه بر بازدید از آثار تاریخی، تجربه کامل‌تری از حضور در شهرستان داشته باشند.

اجرای موسیقی محلی، بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی و آشنایی با زندگی بومی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گردشگران در فصل پاییز و ماه‌های پیش‌رو تصریح کرد: گردشگرانی که به خواف می‌آیند، معمولاً با برنامه‌های موسیقی محلی آشنا می‌شوند و این برنامه‌ها در بناهای تاریخی یا اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای آن‌ها اجرا می‌شود.

باعقیده افزود: بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی نیز در برنامه‌های ما قرار دارد تا گردشگران بتوانند از نزدیک با کارگاه‌های سنتی و تولیدات هنرمندان آشنا شوند و مراحل انجام کار را به‌ صورت زنده مشاهده کنند. همچنین امکان بازدید از فروشگاه‌های صنایع‌دستی برای آشنایی بیشتر گردشگران با تولیدات محلی فراهم می‌شود.

او گفت: برنامه‌های جانبی گردشگری را متناسب با فصل و شرایط منطقه تنظیم می‌کنیم. برای مثال، در فصل برداشت زعفران، بازدید از مزارع زعفران و در زمان برداشت گندم، بازدید از مزارع گندم می‌تواند در برنامه گردشگران قرار بگیرد. همچنین در صورت فراهم بودن شرایط، آشنایی با شیوه پخت نان محلی نیز برای گردشگران در نظر گرفته می‌شود.

باعقیده افزود: در برخی موارد، حضور گردشگران با برگزاری بازی‌های بومی و محلی همزمان شده و تلاش کرده‌ایم آن‌ها را برای تماشای این برنامه‌ها همراهی کنیم. هدف ما این است که برنامه گردشگری صرفاً به بازدید از یک بنای تاریخی محدود نشود و گردشگران بتوانند با فرهنگ، آداب‌ورسوم و شیوه زندگی مردم منطقه نیز آشنا شوند.

هفته فرهنگی خواف و جشنواره‌های موسیقی محلی و اقوام

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری در این شهرستان خبر داد و گفت: چند رویداد فرهنگی و گردشگری را در دستور کار داریم که از جمله آن‌ها می‌توان به هفته فرهنگی خواف و جشنواره موسیقی محلی و بازی‌های بومی اشاره کرد.

باعقیده اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های مربوط به هفته فرهنگی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم این رویداد در آبان‌ماه برگزار شود. همچنین جشنواره موسیقی محلی که هر سال در فصل زمستان برگزار می‌شود، از برنامه‌های مورد توجه ما است.

او تصریح کرد: برگزاری جشنواره اقوام نیز پیش از نوروز در دستور کار قرار دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، تلاش می‌کنیم این جشنواره را در خواف برگزار کنیم. برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در معرفی فرهنگ بومی، موسیقی محلی، آداب‌ورسوم و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.

چهار روستای هدف گردشگری خواف در مسیر تقویت زیرساخت‌ها

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف در خصوص وضعیت روستاهای هدف گردشگری شهرستان خواف نیز گفت: در حال حاضر چهار روستا به‌عنوان‌مثال روستاهای هدف گردشگری معرفی شده‌اند و برنامه ما این است که با همکاری بخشداری‌ها، شرایط این روستاها را از نظر خدمات گردشگری و اقامت بهبود ببخشیم.

باعقیده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در روستای نیازآباد افزود: این روستا اقداماتی را برای ساماندهی مسیرهایی که به صورت سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، آغاز کرده است و امیدواریم با ادامه این روند، شرایط حضور و اقامت گردشگران در روستاهای هدف مناسب‌تر شود.

او تصریح کرد: در شرایط فعلی برنامه‌ای برای افزایش تعداد روستاهای هدف گردشگری نداریم و اولویت ما تقویت همین چهار روستای معرفی ‌شده و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گردشگران در آن‌هاست. پس از ساماندهی و تقویت این مناطق، می‌توان درباره افزایش تعداد روستاهای هدف گردشگری تصمیم‌گیری کرد.

باعقیده با اشاره به جایگاه خواف در مسیر تورهای گردشگری گفت: با توجه به مسیرهای گردشگری که از تهران به سمت مقاصد طولانی‌تر طراحی می‌شوند، برخی شهرها در طول مسیر به عنوان مقصد گردشگری مورد توجه قرار می‌گیرند و خواف نیز به تدریج جایگاه خود را در این مسیر تثبیت کرده است. در هفته‌های گذشته نیز چند تور گردشگری به این شهرستان سفر کرده‌اند که این موضوع نشان‌ دهنده توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری خواف است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهرستان اظهار کرد: در کنار آثار تاریخی، موسیقی مقامی، پوشش محلی، غذاهای سنتی، آداب‌ورسوم بومی و صنایع‌دستی نیز از ظرفیت‌های مهم گردشگری خواف به شمار می‌روند که معرفی آن‌ها می‌تواند تجربه متفاوتی برای گردشگران ایجاد کند.

باعقیده تصریح کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و موسیقی محلی، حمایت از هنرمندان صنایع‌ دستی و بهبود زیرساخت‌ها نیز می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران، رونق کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال کمک کند. از این رو، بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها و مشارکت فعال مردم محلی و سرمایه‌گذاران، نقش مهمی در توسعه پایدار گردشگری شهرستان خواهد داشت.

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