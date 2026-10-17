پرونده ۵ اثر تاریخی و طبیعی کهگیلویه و بویراحمد برای ثبت ملی آماده شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، پرونده ثبت ملی تازه‌ترین آثار تاریخی، مردم‌شناسی و طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در حالی به مرحله پایانی خود نزدیک می‌شود که غنای فرهنگی و تمدنی این خطه از زاگرس بار دیگر توجه نهادهای تخصصی میراث فرهنگی را به خود جلب کرده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن صدها اثر ثبت‌ شده، این روزها میزبان فرآیند ارزیابی آثار جدید برای ورود به فهرست میراث ملی است تا گامی بلند در راستای حفظ مواریث کهن برداشته شود.

علی اصغر آتش‌فراز، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا اظهار کرد: روستای مارین، بافت تاریخی دیل در گچساران، قلعه تاریخی چرام، بقعه متبرکه امامزاده جلال‌الدین باشت و آرامگاه شهید طیب از جمله آثاری است که مستندات ارزش‌های تاریخی، ملی و طبیعی آنان برای ثبت در فهرست آثار ملی جمع‌آوری شده است.

او در ادامه افزود: این میراث تاریخی، مردم‌شناسی و طبیعی کهگیلویه و بویراحمد قرار است براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پس از بررسی در شورای ثبت ملی آثار میراث فرهنگی کشور که آبان‌ماه امسال برگزار شود، در فهرست آثار ملی به ثبت برسد تا گنجینه‌های ارزشمند این دیار بیش از پیش معرفی و صیانت شوند.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ویژگی‌های برجسته مناطق ثبت‌پذیر تصریح کرد: روستای مارین که به سرزمین انارهای سرخ و بهشت گمشده جنوب ایران شهرت دارد، با توجه به بافت پلکانی، هوای خنک در دل یک منطقه گرمسیری، چشمه‌سارهای پرآب و حفظ زندگی روستایی مورد توجه کارشناسان حوزه گردشگری و تاریخی است، به طوری که کارشناسان وزارت میراث فرهنگی سال گذشته در بازدید از این روستا، مارین را مستعد ثبت در فهرست روستاهای جهانی اعلام کردند.

آتش فراز در خصوص آثار تاریخی شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: شماری از واحدهای مسکونی سنتی، گنبدان گبر در چرزو، تنگ آسیاب، تکیه، قلعه برج، ده بزرگ و قلعه شاه بهمن از جمله بناهای تاریخی روستای دیل از توابع بویراحمد گرمسیری در شهرستان گچساران به شمار می‌رود که هر کدام روایتگر بخشی از تاریخ کهن این منطقه هستند.

او درباره موقعیت مذهبی و جغرافیایی بقعه متبرکه استان افزود: بقعه متبرکه امامزاده سیدجلال‌الدین(ع) در روستای حاج قلندر از توابع شهرستان باشت، در فاصله ۱۴ کیلومتری شاهراه اصلی خوزستان به فارس و ۵۰ کیلومتری شهر گچساران واقع شده است و همواره پناهگاه معنوی دلدادگان اهل بیت (ع) محسوب می‌شود.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی یادآور شد: «هدایت‌الله طیب» یکی از شهدای شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که تحصیل در دانشگاه فلوریدای آمریکا را رها کرد و به جبهه‌های جنگ شتافت تا در عملیات فتح‌المبین به فیض شهادت نائل شود و آرامگاه وی امروز به عنوان یک اثر ارزشمند، حامل ارزش‌های معنوی بزرگی برای نسل‌های آینده است.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد، درباره اهمیت بناهای نظامی و تاریخی استان گفت: قلعه چرام مانند سایر قلعه‌های کهگیلویه و بویراحمد به علت کاربری‌های نظامی و سکونت خان‌های محلی از اهمیت ویژه‌ای در معماری، شناخت ساختارهای قدرت و تاریخ محلی برخوردار است.

آتش فراز در تشریح آمار کلی آثار ثبت‌شده استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: کهگیلویه و بویراحمد حدود ۸۰۰ اثر در فهرست آثار ملی دارد که شامل ۶۱ آسیاب، ۵۰ خانه تاریخی، ۴۰ قلعه، ۴۰ آب‌انبار، ۲۳ بقعه متبرکه، ۱۹ گورستان، ۱۷ استودان، ۱۳ پل، ۱۳ بافت تاریخی، پنج حمام، پنج مسجد و سه کاروانسرا می‌شود و این حجم از آثار نشان‌دهنده ریشه‌های عمیق تمدنی استان است.

او مهم‌ترین بناهای پیشین ثبت ملی‌شده را چنین برشمرد: نقوش برجسته تنگ سولک در بهمئی، آثار سنگی چین لوداب، شهر سنگی دلی یاسیر کهگیلویه، قلعه کی‌نصیب بهادر بویراحمد، قلعه رئیسی کهگیلویه و دوگوردوپا در باشت از جمله بناهای تاریخی مهم ثبت‌شده این استان است که هر کدام جاذبه‌ای بی‌نظیر برای پژوهشگران به شمار می‌روند.

آتش فراز در پایان خاطرنشان کرد: برخی اسناد تاریخی نشان می‌دهد کهگیلویه و بویراحمد حتی پیش از هخامنشیان سکنه بومی داشته است و به‌طور مشخص از زمان هخامنشیان محل سکونت اقوام آریایی بوده که این امر عمق تمدن، اصالت و ریشه‌های تاریخی این دیار در پهنه تاریخ ایران زمین را به اثبات می‌رساند.

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