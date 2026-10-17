به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اجرای عملیات گمانه‌زنی ژئوتکنیک در محدوده پل تاریخی لاتیدان اظهار کرد: این مطالعات با هدف شناخت ساختار خاک، تعیین ظرفیت باربری زمین و بررسی عمق دسترسی به سنگ بستر انجام می‌شود تا تصمیم‌گیری درباره شیوه مناسب تقویت و استحکام‌بخشی پایه‌های پل بر اساس نتایج علمی و فنی صورت گیرد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این مرحله، هفت گمانه ژئوتکنیک پیش‌بینی شده است که نمونه‌برداری از لایه‌های زیرین زمین در عمق‌های مشخص، از جمله گمانه‌ای تا عمق ۳۰ متر، امکان بررسی دقیق ویژگی‌های خاک و ارزیابی شرایط فنی بستر پل را فراهم می‌کند. نمونه‌های برداشت‌شده برای انجام آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه منتقل می‌شوند.

شهابی ادامه داد: بررسی وضعیت خاک در بخش‌های مختلف و دو سوی پل، اطلاعات لازم را برای تعیین میزان نیاز به مقاوم‌سازی و انتخاب روش مناسب در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد. بر اساس نتایج این مطالعات، راهکارهایی مانند بهسازی خاک، تزریق مصالح یا اجرای میکروپایل، در صورت نیاز، بررسی خواهد شد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان خاطرنشان کرد: انجام این مطالعات، گامی مهم در مسیر حفاظت اصولی از پل تاریخی لاتیدان است و زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر عملیات مرمتی و افزایش پایداری سازه با رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی فراهم می‌کند.

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