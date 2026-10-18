منیر خلقی، رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران)، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اعلام این خبر گفت: کد اخلاق ایکوم چارچوبی برای تبیین اصول اخلاقی و حرفه‌ای در حوزه موزه‌داری است که در بازنگری جدید آن، تحولات و تعاریف نوین موزه، مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای موزه‌ها و موضوعات مرتبط با جامعه، فعالان موزه‌ای و حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است.

او افزود: در این نشست، سالی یرکوویچ، رئیس کمیته بازنگری کد اخلاق ایکوم، درباره مباحث مرتبط با این کد و تغییرات صورت‌گرفته در آن سخنرانی خواهد کرد. همچنین طیبه گلناز گل صباحی، معاون شورای بین‌المللی موزه‌ها، درباره چگونگی اجرای کد اخلاق جدید در موزه‌های ایران و الزامات پیاده‌سازی آن به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

رئیس ایکوم ایران ادامه داد: از احمد محیط طباطبایی، رئیس پیشین کمیته ملی موزه‌های ایران، نیز برای حضور در این برنامه دعوت شده است تا از تجربه و آگاهی ایشان درباره روند بازنگری کد اخلاق و پیشینه تدوین نسخه‌های قبلی آن بهره‌گیری شود.

خلقـی با تأکید بر اهمیت آشنایی فعالان موزه‌ای با اصول اخلاق حرفه‌ای اظهار کرد: آشنایی با کد اخلاق و توجه به الزامات آن، زمینه تقویت عملکرد حرفه‌ای موزه‌ها و ارتقای کیفیت فعالیت‌های این نهادهای فرهنگی را فراهم می‌کند.

این نشست روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۱ در سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حضور اعضای ایکوم در این نشست الزامی است. اعضای این نهاد برای شرکت در کارگاه باید از طریق رایانامه icom.iran@gmail.com ثبت‌نام کنند. گواهی حضور نیز به اعضایی اعطا می‌شود که ضمن ثبت‌نام، به‌صورت تمام‌وقت و فعال در کارگاه مشارکت داشته باشند.

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