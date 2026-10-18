۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۶

با محوریت توسعه مطالعات زیست‌باستان‌شناسی و ظرفیت‌های زیست‌فناوری؛

سومین گپ‌وگفت زیست‌فناوری در حوزه میراث فرهنگی کشور برگزار می‌شود

سومین گپ‌وگفت زیست‌فناوری در حوزه میراث فرهنگی کشور برگزار می‌شود

سومین گپ‌وگفت تخصصی «زیست‌فناوری در حوزه میراث فرهنگی کشور» با هدف بررسی ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی، شناسایی چالش‌های موجود و توسعه همکاری‌های میان‌رشته‌ای در حوزه زیست‌باستان‌شناسی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا؛ پرستو عرفان‌منش، پژوهشگر و مسئول آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: سومین گپ‌وگفت تخصصی «زیست‌فناوری در حوزه میراث فرهنگی کشور» با تمرکز بر ظرفیت‌های فناوری‌های نوین زیستی و آزمایشگاهی در مطالعات زیست‌باستان‌شناسی برگزار خواهد شد. زیست‌باستان‌شناسی به‌عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای، با بهره‌گیری از علوم زیستی، ژنتیک، میکروبیولوژی و فناوری‌های نوین آزمایشگاهی، امکان مطالعه دقیق‌تر بقایای انسانی، جانوری و گیاهی، DNA باستانی، میکروبیوم و سایر نشانگرهای زیستی را فراهم کرده است.

او با بیان این که در این نشست، ظرفیت روش‌هایی همچون DNA باستانی، توالی‌یابی نسل جدید (NGS)، PCR و qPCR، متاژنومیکس و مطالعات میکروبیوم در پژوهش‌های مرتبط با میراث فرهنگی مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: چالش‌های موجود در زمینه نمونه‌برداری، نگهداری، استخراج، کنترل آلودگی و کنترل کیفیت داده‌های زیستی و ژنتیکی بررسی می‌شود. 

عرفان‌منش با اشاره به برگزاری دو دوره پیشین این گپ‌وگفت اظهار کرد: در سومین دوره تلاش داریم گفت‌وگوها را از معرفی ظرفیت‌ها به سمت شناخت وضعیت موجود، شناسایی نیازهای آزمایشگاهی و ایجاد زمینه برای همکاری‌های مشترک حرکت دهیم.

وی افزود: ارتباط میان باستان‌شناسان، زیست‌شناسان، متخصصان ژنتیک و میکروبیولوژی، متخصصان علوم آزمایشگاهی و مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی، یکی از ضرورت‌های توسعه مطالعات زیست‌باستان‌شناسی در کشور است.

به گفته این پژوهشگر؛ بررسی ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی کشور، شناسایی نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی، بررسی زمینه‌های همکاری میان مراکز تخصصی و شناسایی موضوعات اولویت‌دار برای تعریف پروژه‌های مشترک، از مهم‌ترین محورهای این نشست خواهد بود.

سومین گپ‌وگفت زیست‌فناوری در حوزه میراث فرهنگی کشور با حضور پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مرتبط برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه‌ای برای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی و توسعه مطالعات زیست‌باستان‌شناسی در کشور فراهم کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072602654
فاطمه رهبر
دبیر محمد آوخ

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