به گزارش خبرنگار میراث آریا؛ پرستو عرفان‌منش، پژوهشگر و مسئول آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: سومین گپ‌وگفت تخصصی «زیست‌فناوری در حوزه میراث فرهنگی کشور» با تمرکز بر ظرفیت‌های فناوری‌های نوین زیستی و آزمایشگاهی در مطالعات زیست‌باستان‌شناسی برگزار خواهد شد. زیست‌باستان‌شناسی به‌عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای، با بهره‌گیری از علوم زیستی، ژنتیک، میکروبیولوژی و فناوری‌های نوین آزمایشگاهی، امکان مطالعه دقیق‌تر بقایای انسانی، جانوری و گیاهی، DNA باستانی، میکروبیوم و سایر نشانگرهای زیستی را فراهم کرده است.

او با بیان این که در این نشست، ظرفیت روش‌هایی همچون DNA باستانی، توالی‌یابی نسل جدید (NGS)، PCR و qPCR، متاژنومیکس و مطالعات میکروبیوم در پژوهش‌های مرتبط با میراث فرهنگی مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: چالش‌های موجود در زمینه نمونه‌برداری، نگهداری، استخراج، کنترل آلودگی و کنترل کیفیت داده‌های زیستی و ژنتیکی بررسی می‌شود.

عرفان‌منش با اشاره به برگزاری دو دوره پیشین این گپ‌وگفت اظهار کرد: در سومین دوره تلاش داریم گفت‌وگوها را از معرفی ظرفیت‌ها به سمت شناخت وضعیت موجود، شناسایی نیازهای آزمایشگاهی و ایجاد زمینه برای همکاری‌های مشترک حرکت دهیم.

وی افزود: ارتباط میان باستان‌شناسان، زیست‌شناسان، متخصصان ژنتیک و میکروبیولوژی، متخصصان علوم آزمایشگاهی و مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی، یکی از ضرورت‌های توسعه مطالعات زیست‌باستان‌شناسی در کشور است.

به گفته این پژوهشگر؛ بررسی ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی کشور، شناسایی نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی، بررسی زمینه‌های همکاری میان مراکز تخصصی و شناسایی موضوعات اولویت‌دار برای تعریف پروژه‌های مشترک، از مهم‌ترین محورهای این نشست خواهد بود.

سومین گپ‌وگفت زیست‌فناوری در حوزه میراث فرهنگی کشور با حضور پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مرتبط برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه‌ای برای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی و توسعه مطالعات زیست‌باستان‌شناسی در کشور فراهم کند.

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