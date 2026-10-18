به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های «یادِ یارانِ میراث» با محوریت یاد و بزرگداشت محسن شیخ‌الاسلامی، معاون اسبق میراث فرهنگی استان تهران، و ابوالفضل عبیدی، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی استان البرز، چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

پویش ملی نجات بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی ایران با همکاری گروه میراث فرهنگی انجمن ایران‌شناسی ایران و کمیته بناها و بافت‌های تاریخی کارگروه میراث فرهنگی شبکه تشکل‌های میراثی، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های «یادِ یارانِ میراث» را برگزار می‌کند.

این نشست به پاسداشت یاد و فعالیت‌های محسن شیخ‌الاسلامی، معاون اسبق میراث فرهنگی استان تهران، و ابوالفضل عبیدی، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی استان البرز، اختصاص دارد و با حضور استادان، دوستان، آشنایان، همکاران و اعضای خانواده این دو چهره حوزه میراث فرهنگی برگزار خواهد شد. دبیری این نشست را محمدمهدی کلانتری برعهده دارد.

پنجمین نشست «یادِ یارانِ میراث» روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در تالار اندیشگاه کتابخانه ملی ایران، واقع در بزرگراه شهید حقانی تهران، برگزار می‌شود.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

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