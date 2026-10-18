تأکید بر توسعه تعاملات گردشگری اردبیل و وان ترکیه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عصر شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ دیدار مدیران کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و گردشگری شهر وان ترکیه، در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد.

در این دیدار، بر ضرورت توسعه همکاری‌های متقابل و تقویت تعاملات گردشگری میان استان اردبیل و شهر وان ترکیه تاکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های متنوع گردشگری استان، از مدیران گردشگری وان و شرکت‌های فعال گردشگری ترکیه دعوت کرد با سفر به اردبیل، از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این استان بازدید کنند و زمینه گسترش همکاری‌های مشترک و معرفی ظرفیت‌های گردشگری دو منطقه فراهم شود.

همچنین مدیرکل گردشگری شهر وان ترکیه، از مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل برای حضور در نمایشگاه گردشگری وان که در آبان‌ماه برگزار می‌شود، دعوت کرد.

در پایان این دیدار، بر تقویت ارتباطات دوجانبه، تبادل ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های مشترک برای رونق گردشگری و افزایش همکاری میان فعالان گردشگری دو منطقه تأکید شد.

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