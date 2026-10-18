به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نود و دومین نشست از سلسله‌برنامه‌های «شب ایران» با محوریت بررسی کتاب «میدان بهارستان» و بازخوانی تحولات تاریخی این میدان، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

در این نشست، حمیدرضا حسینی، نویسنده کتاب و پژوهشگر تاریخ تهران، به بررسی پیشینه تاریخی میدان بهارستان و نقش آن در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران می‌پردازد.

کتاب «میدان بهارستان» با مرور تاریخ این مکان از سال ۱۲۸۸ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، فراز و نشیب‌های یکی از کانون‌های مهم تحولات سیاسی ایران را بررسی می‌کند. میدان بهارستان به‌واسطه پیوند تاریخی با مجلس شورای ملی، جنبش مشروطه و رویدادهای سیاسی و اجتماعی دوران معاصر، جایگاه ویژه‌ای در حافظه تاریخی و هویت شهری تهران دارد.

در این برنامه، محمدرضا وحدتی، دبیر نشست، میزبان علاقه‌مندان به تاریخ تهران و تاریخ معاصر ایران خواهد بود. بررسی نقش میدان بهارستان در تحولات کشور و جایگاه آن در بازشناسی هویت تاریخی پایتخت از محورهای این نشست است.

نود و دومین شب ایران ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در فرهنگسرای اندیشه، واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار می‌شود.

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