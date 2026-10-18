۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۵

مقدمات ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان اردبیل بررسی شد/ وجود تشکل‌های حرفه‌ای جایگاه صنایع‌دستی را ارتقا می‌دهد

مقدمات ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان اردبیل بررسی شد/ وجود تشکل‌های حرفه‌ای جایگاه صنایع‌دستی را ارتقا می‌دهد

جلسه بررسی مقدمات ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان اردبیل با حضور هنرمندان و مسئولان مرتبط برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ جلسه بررسی مقدمات ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان اردبیل با حضور هنرمندان این حوزه، معاون صنایع‌دستی استان و مشاور معاون صنایع‌دستی کشور برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی استان اردبیل در این جلسه گفت: استان اردبیل با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع‌دستی نیازمند ایجاد و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای است.

محمد افشار افزود: در حال حاضر کارگروه داخلی تشکیل یافته و تلاش می‌کنیم تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان با حضور و فعالیت هنرمندان ایجاد شود.

او تاکید کرد: طبق آیین‌نامه هر استان می‌تواند یک تشکل حرفه‌ای داشته باشد و سایر شرکت‌های تعاونی جزو کمیته‌های این تشکل خواهد بود.

مشاور معاون صنایع‌دستی کشور و مسئول پیگیری دستورالعمل اجرایی تشکل‌های حرفه‌ای نیز در این جلسه گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده صدای صنایع‌دستی کمتر به گوش برسد نبود تشکل‌های حرفه‌ای ملی منسجم است.

فرزاد رشیدی بیان کرد: با ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای، عموم علاقمندان در امور این حوزه مشارکت خواهند داشت و این مشارکت حداکثری سبب توسعه صنایع‌دستی خواهد بود.

او تصریح کرد: ۱۶ استان اولی که تشکل‌های حرفه‌ای تاسیس می‌کنند در ادامه می‌توانند به انتخابات تشکل‌های حرفه‌ای ملی راه پیدا کنند.

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کد خبر 1405072602659
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

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